Por Hugo Laveen

Salt Lake City, Utah. Un oficial de policía de Utah captado en un video deteniendo a una enfermera que se negó a sacar sangre de un paciente, fue despedido el martes de su trabajo de paramédico a tiempo parcial.

El despido de Jeff Payne, detective de Salt Lake City, vino después de que él dijo en el video que traería a pacientes pasajeros al hospital y llevaría a los “buenos pacientes” a otra parte, para tomar represalias contra la enfermera Alex Wubbels.

Esas declaraciones fueron motivo de preocupación para el presidente de la Gold Cross Ambulance, Mike Moffitt, quien dijo que las había escuchado por primera vez cuando el video fue lanzado la semana pasada.

“Ese no es el modo en que llevamos a cabo nuestro negocio, esa no es la forma en que tratamos a la gente en nuestra ciudad”, dijo Moffitt.

Wubbels seguía la política del hospital cuando ella rechazó el 26 de julio dejar a Payne tomar sangre sin una autorización o el consentimiento formal del paciente que estaba inconsciente en la unidad de quemaduras del hospital.

Había estado en un accidente automovilístico que comenzó con una persecución policial. Payne mantuvo en su informe que quería que la muestra de sangre protegiera al hombre en lugar de procesarlo.

No hubo respuestas el martes en números de teléfono públicamente listados para Payne. El sindicato de policía de Salt Lake no devolvió inmediatamente los mensajes que buscaban comentarios.

El video de la cámara de la policía muestra a Wubbels explicando con calma que no podía permitir que se le extrajera sangre a un paciente que no era un detenido ni lo había consentido, a menos que la policía tuviera una orden judicial. No lo hicieron, pero Payne insistió y la puso al teléfono con su teniente que dijo que sería arrestada si no estaba de acuerdo.

La disputa terminó con Payne esposando a Wubbels y arrastrándola afuera mientras ella gritaba y decía: “¡No he hecho nada malo!”

Su abogado, Karra Porter, dijo que puede entender que la compañía de ambulancias se molestaría por sus comentarios y la decisión de dejarlo ir no fue sorprendente.

Payne fue puesto en licencia pagada por la policía de Salt Lake City después de que el video surgiera. Un segundo oficial también fue puesto en libertad después de que las autoridades abrieran una investigación criminal sobre el arresto.

El otro oficial no ha sido identificado. La policía dijo que las acciones del teniente también están bajo revisión.

Payne se unió a la policía de Salt Lake City hace más de 20 años y trabajó para Gold Cross como EMT y paramédico desde 1983. En general, era un empleado trabajador y concienzudo que seguía las reglas, por lo que su comportamiento en el video fue impactante.

Gold Cross es una empresa privada que contrata con Salt Lake City para responder a llamadas médicas en la ciudad.