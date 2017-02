Por Hugo Laveen

Israel Torres se dio a conocer en los llamados círculos de “tres por ciento” asistiendo a manifestaciones y publicando fotos y videos en las redes sociales. A menudo Torres estaba armado.

Pero según el FBI, este activista del uso de las armas tenía un secreto. Legalmente, no se le permitió poseer un arma de fuego a causa de dos condenas de delitos graves por DUI.

Torres es el líder de un grupo que se llama a sí mismo, “#BQG (Trueque de mercancías de calidad). El trueque es un tema común en los videos de Torres, donde habla de la necesidad de trueque, una vez que el gobierno se derrumbe. Los llamados “tres por ciento” son parte del movimiento “patriota”. Sus partidarios creen que el gobierno está violando cada vez más los derechos constitucionales de las personas. La mayoría de las veces, esa infracción percibida involucra armas y propiedad.

Torres y su grupo asistieron a varias manifestaciones en apoyo del grupo de hombres armados que se apoderaron de un refugio de vida silvestre en Oregon el año pasado. También participaron en una protesta frente a una mezquita de Phoenix hace dos años. Un movimiento con acento racista identificado con los neonazis.

Pero los expertos que vigilan los grupos de tipo miliciano dijeron que no habían oído hablar mucho de Torres o su organización antes. Ese anonimato relativo terminó la semana pasada, cuando un agente especial del FBI con la Fuerza de Tarea Conjunta del Terrorismo (JTTF) presentó una declaración de causa probable para detener a Torres por posesión de armas de fuego. Fue la presencia en las redes sociales de Torres la que proporcionó la evidencia.

El ex agente especial del FBI, John Iannarelli, dijo que es común que la JTTF monitoree grupos de tipo miliciano y haga arrestos con cargos menores si detecta a alguien que está violando la ley.

“Ya sea que construyan un caso y los arresten por terrorismo, o si consideran los cargos actuales, como la posesión ilegal de un arma, la conclusión es que esa persona está fuera de la calle y ya no es una posible amenaza para el público”, dijo Iannarelli.