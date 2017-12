Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una niña de Phoenix de 3 años está luchando por su vida y la policía dice que el novio de su madre tiene la culpa porque se “frustró” con la niña pequeña.

Los oficiales arrestaron a Sidney Michael Landers de 33 años, bajo sospecha de abuso infantil el lunes por la mañana. Ese cargo podría cambiar si la niña no se salva. De acuerdo con la documentación de la Corte, los doctores del Phoenix Children’s Hospital le dijeron a la policía que la niña tiene soporte vital y que su pronóstico no es bueno.

De acuerdo con la madre de la niña, Landers estuvo fuera de casa con la niña “la mayor parte del día” el domingo.

Cuando él y la niña llegaron a casa, la madre notó que su hija tenía algo de hinchazón cerca de la boca y la mejilla que no había estado allí temprano ese día.

“Cuando se preguntó al acusado sobre la lesión, no proporcionó una explicación razonable”, según l causa probable de declaración de arresto.

La madre llevó a su niña al Phoenix Children’s Hospital. El personal halló “múltiples hematomas en la parte frontal y posterior de su torso” y “múltiples costillas rotas”.

De acuerdo con documentos judiciales, Landers dijo a la policía que estaba “frustrado” porque la niña “tuvo varios accidentes en los pantalones y no se quedó quieta cuando la limpió”.

“El acusado afirmó que mantuvo su mano sobre la boca de la víctima cuando ella gritaba durante el cambio de pañal”, escribió el oficial que lo arrestó en su informe. “El acusado dijo que tenía que usar la fuerza para detener a la víctima y cambiarle el pañal … El acusado afirmó que no tenía intención de causar las lesiones, pero se sintió frustrado”.

La policía dijo que Landers es de fuera del estado e intentó huir cuando los agentes se presentaron en su casa para arrestarlo.

De acuerdo con su documentación judicial, Landers es sujeto de una orden de protección “activa”. No hay detalles disponibles. Esos documentos también indican un arresto previo.

No está claro cuánto tiempo han vivido juntos Landers y la madre de la víctima, ni sabemos si tiene algún historial de presunto abuso infantil.

Landers no dijo nada durante su comparecencia inicial en la corte, parado en silencio ante el comisionado con los brazos cruzados fuertemente frente a él.

“Los detectives de la investigación informaron al fiscal que no se esperaba que sobreviviera la presunta víctima y que el personal del hospital declaró que las lesiones alegadas no eran del todo consistentes con un accidente”, dijo la comisionada Jane McLaughlin. “La corte cree que bien puede enfrentar un cargo de homicidio en este caso”.

McLaughlin estableció una fianza de apariencia asegurada de $ 150,000. Si la presenta y es liberado, Landers estará sujeto a la supervisión de monitoreo electrónico de los Servicios Pre-juicio.

Tampoco se le permite tener contacto con ningún niño.

“Debido a las lesiones alegadas y la naturaleza intencional de ellas, el tribunal cree que usted podría representar un riesgo sustancial de peligro para cualquier niño”, le explicó McLaughlin.

Landers regresará a la corte para una conferencia de estado el 18 de diciembre, y luego una audiencia preliminar el 21 de diciembre.