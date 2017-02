Por Hugo Laveen

El caso contra un hombre acusado de matar a una mujer del Valley de 19 años y herir a su bebé, puede llegar a su fin.

Allyn Smith, de 32 años, está programada para presentarse en la corte el viernes para una audiencia de “cambio de petición”, de acuerdo con los registros judiciales en línea. Smith se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado y abuso infantil intencional en el crimen a balazos de 2014 contra Khalli Lawrence y su hija de dos meses Ki’yah.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado se negó a comentar si los fiscales habían llegado a un acuerdo con Smith, pero la familia de la víctima está convencida de que presentará un alegato el viernes para evitar la pena de muerte.

“Él tomó su vida, ahora que pague con la suya. ¿Por qué su familia podría ir a la cárcel a verlo?” Dijo el jueves la tía de la víctima, Latonya McFalls. “Nosotros tenemos que ir a una tumba para visitar a Khalli.”

La madre de 19 años de edad fue encontrada herida en la nuca, estilo ejecución en un sendero en Ahwatukee, cerca de la Avenida 18 y Liberty Lane. La bebé de dos meses de edad recibió un disparo en la pierna y sobrevivió. Smith era el padre de la bebé y se encolerizó ante la perspectiva de pagar manutención de niños, de acuerdo con los registros judiciales. Dos meses después se entregó a la policía.

McFalls dijo que los fiscales habían asegurado a su familia durante meses que perseguirían la pena de muerte, sólo para cambiar bruscamente el curso la semana pasada. La fiscal principal Jessi Wade no respondió a preguntas sobre el caso.

McFalls dijo que ella y otros miembros de la familia se sintieron “decepcionados” por la decisión.

“Queremos que el tribunal le muestre la misma misericordia que él mostró Khalli y Ki’yah, que no es ninguna”, dijo. “Dejó un bebé recién nacido, su bebé, en un parque para que un extraño lo encuentre, y lo dejó casi muerto”.

Hablando en términos generales, la portavoz del fiscal del condado de Maricopa, Amanda Jacinto, dijo que la decisión de si o no va la pena de muerte, es un proceso involucrado. Un comité de fiscales superiores revisa casos de homicidio en primer grado y ofrece una recomendación al fiscal del condado sobre si buscar la pena de muerte basada en la ley de Arizona.

Si Smith no cambia su petición, el caso está programado para ir a juicio el próximo mes.