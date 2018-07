Por Hugo Laveen

Salt Lake City, NV. El plan de Nevada de ejecutar a un asesino convicto con una combinación de drogas nunca antes usada está en espera por al menos 60 días.

El estado planeaba usar tres medicamentos: midazolam (un sedante), fentanilo (el opioide de alta potencia) y cisatracurio (un paralizante), para ejecutar a Scott Dozier el miércoles por la noche.

La jueza de distrito del condado de Clark, Elizabeth González falló a favor de la compañía que fabrica midazolam, que demandó al estado, diciendo que Nevada había adquirido ilegítimamente el producto para la ejecución. Quiere que el estado devuelva su stock del medicamento a la compañía. González otorgó una orden de restricción temporal.

“Si se permite al estado usar el midazolam fabricado por el demandante, el demandante ha demostrado una probabilidad razonable de que sufra daños irreparables”, dijo González en su tribunal de Las Vegas.

El fabricante de medicamentos, Alvogen, y el estado están programados para regresar a la corte el 10 de septiembre para otra audiencia en el caso.

La ejecución habría sido la primera vez que el fentanilo, una de las drogas centrales en la epidemia de opiáceos de EE. UU., Ha sido utilizado en un caso de pena capital en Estados Unidos, dijo Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información de Pena de Muerte. Probablemente también fue la primera vez que se utilizó cisatracurio, dijo.

Dozier, de 47 años, no está haciendo desafíos legales para detener su ejecución. “La vida en prisión no es una vida”, le dijo al Las Vegas Review-Journal. “Esto no es estar vivo. Simplemente estás sobreviviendo”. “Si la gente dice que me van a matar, háganlo”, le dijo al periódico.

Su abogado, Thomas Ericsson, le dijo a CNN que su cliente quiere ser ejecutado.

Aunque Dozier no está tratando de detener su ejecución, hay oposición al cóctel de drogas que el estado planea usar para llevar a cabo la sentencia de muerte.

“Nevada no debería usar prisioneros como conejillos de indias en ejecuciones experimentales, incluso si piden morir”, tuiteó la ACLU de Nevada.

Dozier fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Jeremiah Miller, quien fue asesinado y desmembrado en 2002. El torso de la víctima fue encontrado en una maleta arrojada en un cubo de basura en Las Vegas, según el Departamento de Correcciones de Nevada. Dozier también fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de otra víctima hallada enterrada en el desierto de Arizona.

La ejecución del miércoles sería la primera de Nevada en 12 años, después de la ejecución de Daryl Mack en 2006 y la primera en realizarse en un nuevo centro de ejecución en la prisión estatal de Ely. La inyección letal es el único método de pena capital que usa Nevada.

La compañía no quiere usar el midazolam en las ejecuciones

Muchas compañías farmacéuticas no quieren que sus productos se utilicen en ejecuciones y tienen acceso restringido a productos para este propósito. Ha resultado en estados luchando para encontrar drogas de inyección letales obtenibles legalmente.

“Alvogen ha llevado a cabo controles para evitar el desvío de este producto para su uso en protocolos de ejecución”, afirma la compañía en su sitio web sobre el midazolam. “En cumplimiento de este esfuerzo, Alvogen no acepta órdenes directas de los sistemas penitenciarios o departamentos de corrección”.

El uso de midazolam sigue siendo controvertido, ya que los críticos de la pena de muerte han argumentado durante mucho tiempo que no es un anestésico analgésico y que los condenados sentirían un dolor tortuoso por las drogas que vendrán después.

La droga fue utilizada en la ejecución de Joseph Wood en 2014, quien tardó casi dos horas en morir, y llevó a Arizona a dejar de usar midazolam. A principios de ese año, otro recluso, Clayton Lockett, recibió inyecciones de midazolam, pero en lugar de perder el conocimiento, se crispó, se convulsionó y habló. La ejecución en Oklahoma se detuvo, pero Lockett murió después de 43 minutos.

En 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el uso de midazolam en inyecciones letales no es una violación de la prohibición constitucional del castigo cruel e inusual.

Fentanyl es parte de la mezcla

Nevada anunció el otoño pasado que se estaba preparando para usar fentanilo en la ejecución de Dozier.

Las noticias dividieron a los expertos. Josh Bloom, director sénior de ciencias químicas y farmacéuticas del Consejo Estadounidense de Ciencia y Salud, dijo a CNN en septiembre que la decisión lo dejó “estupefacto”.

“Tienes algo que mata a cientos de personas por día en todo Estados Unidos, y tienes prisiones que no pueden obtener drogas de pena de muerte, así que están recurriendo a la droga que está matando a cientos de personas en todo Estados Unidos”, dijo. “Esto suena como un artículo de la Cebolla”, en referencia a un sitio web de sátira de noticias.

Otros dijeron que dada la letalidad de la droga, la decisión del estado no fue impactante.

Nebraska también está considerando el uso de fentanilo en combinación con otras drogas para las ejecuciones, según el Centro de Información de Pena de Muerte.

Cisatracurio

El tercer medicamento, cisatracurio, fue objeto de un proceso de apelación el año pasado en el caso de Dozier.

Dozier había sido programado para su ejecución en noviembre, pero un juez de un tribunal de distrito dictaminó que el cisatracurio no podía usarse en la ejecución por preocupaciones sobre el relajante muscular, que podría ocultar signos de dolor.

Ese caso terminó en la Corte Suprema de Nevada, donde los jueces revocaron por unanimidad el fallo del juez de distrito en mayo, según la afiliada de CNN KSNV. Esa decisión allanó el camino para la ejecución programada de Dozier.

Dunham, el funcionario del Centro de Información de Pena de Muerte, dijo que si se usa cisatracurio en la ejecución de Nevada, sería la primera vez que un estado públicamente reconoció haberlo usado para ejecutar a un recluso.

“Es posible que otro estado haya utilizado previamente cisatracurio en una ejecución sin haberlo anunciado públicamente, pero hasta donde sabemos, eso no ha sucedido”, dijo.