El concejal de Tempe Joel Navarro, salió a la defensa de la tranquilidad de los residentes, sin importar su estatus migratorio, y sostuvo que existe peanico en las calles.

Por Hugo Laveen

El concejal de Tempe, Joel Navarro afirmó que contrario a las políticas de la Casa Blanca en materia de inmigración, los municipios tienen el deber de hacer que los residentes de sus ciudades se sientan seguros, sean o no indocumentados.

“Queremos que todos disfruten de la calidad de vida en Tempe y en todas las ciudades de Arizona”, dijo el concejal Navarro, durante una mesa redonda en Washington. “Y para hacer eso no podemos promover el hostigamiento, ni hacer que se sientan como si estuvieran siendo atacados”.

Navarro sostuvo lo anterior durante una discusión de la Liga Nacional de Ciudades sobre cómo las ciudades están “subiendo por encima de la retórica” de las guerras de inmigración. Varios funcionarios municipales coincidieron en que la retórica antiinmigrantes está causando pánico e incertidumbre entre muchos residentes en sus ciudades.

La discusión fue organizada después de los primer4os efectos de una serie de ordenes ejecutivas del nuevo presidente, supuestamente dirigidas a aumentar la seguridad fronteriza y una aplicación más agresiva de las leyes de inmigración.

Sus órdenes también llaman a las agencias estatales de aplicación de la ley a hacer cumplir las prioridades federales de inmigración y amenaza con retener fondos federales de las ciudades que se declaran “ciudades santuarios”, aquellas que no cooperan plenamente con las autoridades federales en la transferencia de inmigrantes ilegales.

Nadie en la sesión del lunes afirmó ser una ciudad santuario, pero nadie parecía entusiasmado con las acciones del presidente.

“En Pittsburgh, defendemos la Constitución, no las órdenes ejecutivas”, dijo el alcalde Bill Peduto, agregando que sus oficiales de policía no llevarán a cabo arrestos que corresponden a la autoridad federal. “Cuando se trata de deportación y detención de personas, eso no es parte del trabajo de la policía local y no se convertirá en parte de ella”.

Sin embargo, Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración defendió las duras políticas de la nueva administración diciendo que las ciudades deben hacer que la gente que se encuentra ilegalmente en los EE.UU. salgan. “Las personas que violan la ley se supone que tienen miedo de la aplicación de la ley”.

“Entiendo que son gente regular, pero han roto múltiples leyes criminales”, dijo. “Son adultos, son responsables de sus propias acciones, no son niños que no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones”.

Krikorian también dijo que los municipios que se declaran ciudades santuarios “tendrán la sangre en sus manos” si los inmigrantes indocumentados son puestos en libertad bajo custodia y luego continúan cometiendo crímenes violentos.

En Arizona, la ley estatal requiere que la policía local coopere con las autoridades federales de inmigración, un argumento citado en la derrota del Consejo Municipal de Phoenix el mes pasado de una propuesta para declarar a Phoenix una ciudad santuario. Pero funcionarios municipales en el evento del lunes dijeron que los movimientos de la administración Trump están teniendo un impacto negativo en sus ciudades.

Navarro, que es bombero con el Departamento de Bomberos de Phoenix y sirve en la junta directiva de la Liga Nacional de Ciudades , dijo que ha visto el temor que las órdenes han generado en Arizona de primera mano.

“Como bombero, encontramos personas que no usan hospitales cuando necesitan usar hospitales. Nos encontramos con individuos que están temerosos de que una vez que están en ese sistema van a ser atrapados “, dijo Navarro.

Mencionó también a Guadalupe García de Rayos, una madre de familia de Mesa que recientemente fue deportada a México después de un registro de rutina con la Agencia de Inmigración y Aduanas, separándola de sus dos hijos que son ciudadanos estadounidenses.

“¿Qué tan perjudicial es eso para las familias?”, Dijo Navarro. “Tienes niños en las escuelas preguntándose si sus padres van a estar en casa cuando lleguen a casa, ¿cómo funcionas en la escuela preguntándote eso?”.

El vicealcalde de Peoria, Jon Edwards, estuvo en la audiencia y dijo que el mensaje del panel era poderoso y es un tema que debe ser abordado. “Creo que el mensaje es claro que necesitamos hablar a nuestros representantes y hacerles saber que nuestras voces van a ser escuchadas”, dijo Edwards. “No he visto mucho pánico en Peoria, pero desde una perspectiva de Arizona es obvio que hay mucha gente que tiene pánico”.

Edwards, Navarro y otros funcionarios de la ciudad se reunirán con los miembros del Congreso el miércoles para discutir sus preocupaciones sobre el tema.