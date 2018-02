Por Hugo Laveen

Peoria, AZ. Los residentes de Peoria están preocupados por los tiempos de respuesta de la policía en su área. La ciudad encargó un estudio y los hallazgos serán revelados el martes por la noche.

“Simplemente no tienen suficiente mano de obra”, dijo Joe Clure, un ex oficial de policía de Phoenix. También es ex presidente de Phoenix Law Enforcement Association. Clure fundó Citizens for Peoria después de mudarse allí en su retiro.

“Hablé con algunos de los policías y me dijeron que había tiempos de respuesta bastante altos”, dijo Clure. “También hice una solicitud de registros públicos”.

Al recibir la solicitud, dijo que encontró que los tiempos de respuesta en un área en el extremo norte de Peoria se acercaban a los 15 minutos.

“Eso no es aceptable”, dijo Clure.

En 2007, la población en Peoria era 153,592, con 189 oficiales de policía juramentados. En 2018, la población es de 171,000 y el número de oficiales es 199, según un portavoz de la ciudad. Calculamos que en 2007, el número de oficiales por mil residentes de Peoria fue 1.23. En 2018, se ha reducido a alrededor de 1.16.

Peoria le pagó a Matrix Consulting Group $ 70,000 por un estudio de 10 años.

“Decidimos consultar con Matrix para ayudar a evaluar nuestras operaciones a la luz del rápido crecimiento que está experimentando Peoria”, dijo Jennifer Stein con la ciudad de Peoria. Ella dijo que es común que las ciudades realicen estos estudios cada 10 años, y que analizará todo, desde las estructuras de ritmo hasta la programación y la dotación de personal.

“Es realmente importante analizar todos esos datos inicialmente antes de comenzar a implementar estrategias”, dijo Stein.

“Están gastando varias decenas de miles de dólares en fondos de los contribuyentes para tratar de decidir si necesitamos más agentes de policía o no, cuando creo que eso es realmente bastante evidente”, dijo Clure.