Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una temporada de sequía está azotando a Arizona y en particular al área metropolitana de Phoenix; incluso Flagstaff ha tenido el segundo invierno más seco registrado en la historia y no hay visos de tormentas en el horizonte.

Quienes viven en las montañas, probablemente ya están pensando en la temporada de incendios y cómo el clima seco les afectará.

El jueves 8 de febrero, el gobernador Doug Ducey dijo que pedirá a la legislatura estatal más dinero en anticipación de una temporada potencialmente activa de incendios forestales.

El gobernador también buscará dólares federales adicionales que podrían usarse para ayudar a reducir el riesgo de incendio.

“Después de experimentar un invierno inusualmente seco, debemos comprometernos a proporcionar al Departamento de Silvicultura y Manejo de Incendios las herramientas que necesitan para prevenir y combatir estos incendios catastróficos”, dijo.

El invierno pasado tuvimos más lluvia y nieve que causó que las hierbas y las plantas pequeñas crecieran como locos. Eso llevó a una temporada de incendios bastante ocupada en las elevaciones más bajas en el matorral del desierto.

Sin embargo, no vimos muchos de esos enromes incendios forestales. Los árboles grandes tienden a mantener la humedad un poco mejor que las plantas y hierbas más pequeñas.

Pero este año los grandes pinos ponderosa y las coníferas mixtas han tenido mucho tiempo para secarse con la falta de nieve y humedad.

Todavía hay tiempo para que caiga algo de nieve en las montañas, pero el reloj del tiempo está corriendo.