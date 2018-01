Por Hugo laveen

Phoenix, AZ. La situación en la Novena Avenida y la calle Jackson es la forma en que la Ciudad de Phoenix maneja un problema que todavía no tiene una solución.

En Jackson Street, encontrará varios negocios de tipo industrial y un campus de tres centros de ayuda para personas sin hogar: Andre House, The Home Center for Positive Social Charge y St. Vincent de Paul.

Dos de esos tres refugios albergan a las personas sin hogar durante la noche, con un promedio de 600 personas cada noche.

Afuera, el problema se desborda en Jackson Street. La policía estima que en una noche cualquiera, encontrará a otras “doscientas” personas sin hogar que acampan en la calle.

Cada día, las donaciones de buenos samaritanos amontonan basura, ensuciando la calle, un espectáculo con el que ningún empresario desea compartir el bloque.

Cada miércoles, alrededor de las 8 a. M., El mismo escuadrón de la policía de Phoenix, los trabajadores de la calle y los presos del condado se esfuerzan por limpiar el bloque.

Las personas sin hogar, con quienes la policía dice que tienen una buena relación, agarran lo que pueden, lo ponen en una bolsa o en sus carros y salen de la cuadra cuando llega el “equipo de limpieza”.

Incluso después de agarrar lo que pueden, las personas sin hogar dejan un desastre que parece creado por un camión de basura que conducía por la calle con la compuerta trasera abierta. Cada semana, la policía encuentra de todo, desde ropa hasta comida y desperdicios humanos.

La policía tiene un grupo de oficiales dedicados a patrullar esta zona de campamento para personas sin hogar. Los oficiales conocen a la mayoría de los personajes por su nombre. Mientras están de patrulla, están buscando principalmente a los traficantes de drogas que se aprovechan de esta área y a las personas sin hogar. Dicen que las personas sin hogar son bastante pacíficas y no les dan mucho problema.

En cuanto a los dueños de negocios, es difícil verlos todos los días cuando va a entrar a su trabajo, que se siente como si estuviera en medio de un basurero.

“Aquí hay un poco de olor a orina. Lo llamaría indigencia tolerada por la Ciudad de Phoenix”, dijo Paul Wolfehagen, dueño de un negocio de demolición cercano.

Un portavoz de la policía dijo que la falta de vivienda no es un delito y que los agentes no pueden “detener el camino” para salir del problema.

La ciudad de Phoenix dijo que el programa de alcance de Phoenix Cares, que anima a las personas sin hogar a aceptar servicios, ha estado en el área varias veces y se ha reunido con varios grupos para comenzar el proceso de encontrar una solución a largo plazo.