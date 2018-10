“… es mi amigo y es el mejor del mundo…” dijo el polémico exjugador y hoy técnico de los Dorados de Sinaloa

Apenas nueve días después de las polémicas declaraciones en las que cuestionó que Lionel Messi sea considerado un caudillo, Diego Armando Maradona se desdijo y negó haberse referido al ídolo de Barcelona.

“Yo sé quién es Leo. Yo sé que es el mejor jugador del mundo. Que si van al baño 20 jugadores, yo nunca nombré a Lionel Messi. Nunca nombré a Lionel Messi. Lo que pasa es que me quieren poner enfrente de Messi y no pueden. No pueden. La amistad que yo tengo con Lionel es más grande que todo lo que puedan escribir. Y estoy diciendo que es el más grande del mundo“, afirmó Maradona después de la victoria de su equipo, Dorados, ante Mineros de Zacatecas por 3 a 2.

El último 13 de octubre, el campeón del mundo en México 86 había dicho: “En la cancha sí la pide (a la pelota), pero antes de hablar con los compañeros se va a jugar a la Play. Para mí es difícil hablar, pero es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido”.