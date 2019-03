Cinco formas de reconocerlos

NEGOCIOS

El Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) no avala a ningún tipo de preparador de impuestos, solo reconoce algunas credenciales como contador público certificado (CPA), agente registrado o abogado. A esos profesionales se les permite representar a clientes ante el IRS, sin embargo algunos estados han establecido requisitos para los preparadores de impuestos que cobran por sus servicios y que no son ni CPA, ni agentes registrados ni abogados.

Tal es el caso de California que exige que los preparadores de impuestos sin licencia se inscriban con el Consejo de Educación sobre Impuestos (CTEC). A cada preparador de impuestos inscrito con el CTEC se le exige completar cursos de educación sobre impuestos cada año y presentar una fianza para proteger a los clientes contra el fraude.

No tiene un PTIN — El IRS le exige a toda persona que prepare declaraciones de impuestos federales a cambio de un pago, que tenga un Número de Identificación de Preparador de Impuestos (PTIN) individual y que lo incluya en las declaraciones de impuestos federales de los clientes.

Dude del preparador si firma su declaración con el nombre de un negocio o como “autopreparado” . A los preparadores de impuestos que cobran por sus servicios se les exige firmar las declaraciones de impuestos estatales y federales e incluir su PTIN. Tenga cuidado con los preparadores de impuestos que firman como “autopreparado”, con la etiqueta de un negocio o con el nombre de un negocio en lugar de con su nombre individual.

Cobra un porcentaje de su reembolso como pago por sus servicios, o porque afirman que pueden conseguirle reembolsos más grandes que la competencia. El pago debe basarse en la complejidad de la declaración de impuestos, no en el monto del reembolso.

Otra forma que denuncia a un preparador de impuestos fraudulento es cuando le sugiere depositar directamente el reembolso a una cuenta externa. Es posible que un preparador de impuestos dudoso le diga que a usted le conviene más depositar el reembolso en la cuenta del preparador; sin embargo, ésta es una de las formas más comunes que utilizan los estafadores para robar los reembolsos.

El CTEC es una organización sin fines de lucro que fue establecida en 1997 por el Poder Legislativo del Estado para proteger del fraude a los contribuyentes. Los contribuyentes pueden denunciar a los preparadores de impuestos dudosos en ctec.org.