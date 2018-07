La grabación muestra a una oficial arrastrando por las calles a una mujer esposada.

Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. Un grupo de Facebook está planeando una protesta afuera del Departamento de Policía de Tempe luego de que apareciera el video de lo que parece ser una oficial que arrastra a una mujer esposada en la calle.

Greg Schenk filmó dos fragmentos del incidente, que según los informes ocurrieron en la intersección de Fifth Street y Hardy Drive la noche del 4 de julio después de un evento festivo patrocinado por la ciudad.

El video de Schneck muestra a una oficial sacando a una mujer, que no ha sido identificada, de un automóvil.

“Ponte de pie”, se puede escuchar al oficial decir que la mujer gritó. “Si no vas a pararte, te voy a arrastrar”. Eso es exactamente lo que muestra el video.

“El oficial [que estaba en control de tráfico en la intersección] vio un vehículo conduciendo hacia el sur en Hardy Drive en los carriles hacia el norte deteniéndose en el medio de la intersección”, explicó la detective Lily Duran en un correo electrónico. “Al principio, el conductor pareció no responder y tal vez se vio afectado, pero finalmente, después de la investigación, el conductor no fue arrestado y fue liberado en la escena”.

El grupo detrás de la protesta planeada, Tempe Against Police Violence, describe el evento como “una reunión de emergencia”.

“¡Recuerde que esta es la razón por la que estamos protestando!”, Se lee en una publicación con el video en la página del grupo “¡El abuso de poder que este oficial usó contra una mujer esposada e indefensa!”

Durán dijo que TPD está “en el proceso de revisión del incidente”.

El organizador de la protesta, Darien Barrett, pidió a las personas que se reunieran afuera del Departamento de Policía de Tempe a las 6 p. M.

Barrett también dijo que otra protesta contra TPD “por sus actos violentos” está programada para el 27 de julio. Ese día es el segundo aniversario de la muerte a tiros de un adolescente negro por un oficial de policía de Tempe.

El teniente Edward Ouimette, veterano del departamento, mató a tiros a Dalvin Hollins, de 19 años, quien supuestamente robó el jarabe para la tos de un Walgreen’s. Según la policía, Hollins les dijo a los empleados que estaba armado y que los mataría, pero los investigadores nunca encontraron un arma.

Ouimette le disparó a Hollins en la espalda. El oficial, cuya cámara corporal no estaba grabando, no fue acusado.