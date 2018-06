Por Hugo Laveen

Annapolis, MD. Se presentaron cargos de homicidio en primer grado el viernes contra un hombre que la policía dijo que atacó el periódico capitalino de Maryland, ingresó a la redacción y mató a cuatro periodistas y un empleado antes de que los oficiales lo arrestaran rápidamente.

Jarrod Warren Ramos fue interrogado, acusado y encarcelado a la espera de una audiencia a las 10:30 de la mañana en Annapolis. No se incluyó a ningún abogado defensor en los registros judiciales en línea, pero una nota sugiere que podría ser representado por un defensor público. Otro lo describe como “recalcitrante”. Los investigadores dijeron anteriormente que no cooperaba.

El ataque del jueves en The Capital Gazette en Annapolis se produjo en medio de meses de ataques verbales y en línea contra los “falsos medios de comunicación” de políticos y otros del presidente Donald Trump. Impulsó a la policía de la ciudad de Nueva York a reforzar de inmediato la seguridad en las organizaciones de noticias en la capital de los medios de la nación.

La policía describió a Ramos como un hombre blanco de unos 30 años que vive en Maryland. El jefe de policía en funciones William Krampf del condado de Anne Arundel lo llamó un ataque dirigido en el cual el hombre armado “buscó a sus víctimas”.

“Esta persona estaba preparada hoy para entrar, esta persona estaba preparada para dispararle a la gente”, dijo Krampf.

Las víctimas incluyen al veterano periodista y columnista Rob Hiaasen, de 59 años, hermano del novelista Carl Hiaasen. Carl Hiaasen dijo que estaba “devastado y desconsolado” por haber perdido a su hermano, “una de las personas más gentiles y divertidas que haya conocido”.

También fueron asesinados: Gerald Fischman, editor de la página editorial, Wendi Winters, editor de publicaciones especiales, John McNamara, escritor y Rebecca Smith, Asistente de ventas.

La policía dijo que otros dos tenían lesiones menores, y el periódico informó más tarde que dos empleados fueron posteriormente liberados de un hospital con lesiones que no ponían en riesgo su vida.