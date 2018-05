Por Hugo Laveen

El adolescente que presuntamente usó una escopeta y un revólver para matar a 10 personas en su escuela secundaria en Texas eludió a las personas que le gustaban durante el ataque mortal, según una declaración jurada de causa probable.

El sospechoso Dimitrios Pagourtzis, de 17 años, ha cooperado con la policía, dijo el magistrado del condado de Galveston, Mark Henry. Pagourtzis le dijo a un investigador que actuó solo, y le perdonó a las personas que le gustaban porque quería que se contara su historia, dice la causa probable de la declaración jurada.

Estuvo detenido sin derecho a fianza y está acusado de asesinato capital de varias personas y asalto agravado a un servidor público. Nueve estudiantes y un maestro fueron asesinados, un agente del orden público le dijo a CNN. Al menos 10 personas resultaron heridas.

Pagourtzis dijo poco durante una presentación ante un tribunal de video el viernes, respondiendo, “Sí, señor”, cuando le preguntaron si quería un abogado designado por el tribunal. No se le pidió que se declarara culpable.

La masacre

Los disparos en la escuela secundaria Santa Fe, no lejos de Houston, en el sureste de Texas, comenzaron el viernes por la mañana. El presunto tirador usó una escopeta y un revólver .38 legalmente propiedad de su padre, dijo el gobernador Greg Abbott a los periodistas.

Los tiroteos estallaron en la escuela poco después de que comenzaran las clases alrededor de las 7:30 a.m. hora local, dijeron las autoridades.

Dos oficiales de recursos escolares estaban en el campus y confrontaron al tirador, dijo Abbott.

Posteriormente, las autoridades encontraron dispositivos explosivos, entre ellos bombas para cañerías y ollas a presión, dentro y cerca de la escuela, dijo un funcionario policial.

Henry dijo a los periodistas que el sospechoso tenía dispositivos pero ninguno funcionaba. Una era una olla a presión con despertador y clavos, pero sin material explosivo. Las autoridades también encontraron un cóctel Molotov apagado, dijo.

Los investigadores estaban buscando un tráiler el viernes, donde creen que los dispositivos fueron ensamblados, dijo una fuente policial.

El gobernador de Texas citó a dos personas investigadas por su posible participación. Una persona en la escena del tiroteo, inicialmente sospechada como posible cómplice, fue interrogada y las autoridades no creen que él estuvo involucrado.

También se entrevistó a una segunda persona y los investigadores no creen que estuviera involucrado.

Estudiante de intercambio entre los asesinados

Las víctimas asesinadas incluyeron a la estudiante de intercambio paquistaní, Sabika Sheikh, y la maestra sustituta Cynthia Tisdale.

Las personas hospitalizadas incluyeron al oficial retirado de la policía de Houston John Barnes, que se desempeñó como oficial de recursos en la escuela.

El jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, tuiteó que lo había visitado en el hospital, y que estaba “colgado allí”.

Lo que sabemos sobre el tiroteo

Este es el 22 ° tiroteo en la escuela de EE. UU. En lo que va del año, y la tercera instancia en ocho días en que un hombre armado se encontraba en el campus de la escuela.

Angélica Martínez, de 14 años, dijo a CNN que escucharon una alarma y disparos. Ella y sus compañeros de clase estaban siendo evacuados en un momento “como si fuera un simulacro de incendio”.

“Todos estábamos de pie (afuera), pero ni siquiera cinco minutos después, comenzamos a escuchar disparos”, dijo. “Y luego todos comienzan a correr, pero, como que los maestros nos dicen que permanezcamos quietos, pero todos huimos”.

“No vi a nadie disparar, pero como (los disparos) fueron algo espaciados”, dijo Angelica, agregando que escuchó acerca de cuatro disparos.

Otra estudiante, Dakota Shrader, le dijo a la afiliada de CNN KPRC que escuchó disparos después de que sonó la alarma.

“Estaba en el pasillo de la historia, y tan pronto como escuchamos las alarmas, todo el mundo comenzó a irse siguiendo el mismo procedimiento que … (a) practicar simulacro de incendio”, dijo Shrader, rompiendo a llorar. “Y lo siguiente que sabes es que escuchamos … tres disparos, explosiones fuertes y todos los maestros nos dicen que huyamos”.

En una publicación en Facebook, el jefe de la policía de Houston Art Acevedo dijo que “no tenía vergüenza de admitir que he derramado lágrimas de tristeza, dolor y enojo” después del tiroteo.

“Sé que algunos tienen fuertes sentimientos sobre los derechos de las armas, pero quiero que sepas que he tocado fondo”, dijo, agregando que “eliminaría” a cualquiera que haya publicado algo sobre “las armas de fuego no es el problema”.

El presidente Donald Trump se dirigió al tiroteo en la escuela, diciendo que los tiroteos en masa han “durado demasiado”.

“Desafortunadamente, tengo que comenzar expresando nuestra tristeza y angustia por el tiroteo mortal en la escuela secundaria Santa Fe en Texas”, dijo Trump. “Esto ha estado pasando demasiado tiempo en nuestro país. Demasiados años. Demasiadas décadas ahora”.

Trump dijo que las autoridades federales están coordinando con los funcionarios locales.

“Lloramos por la terrible pérdida de vidas y enviamos nuestro apoyo a todos los afectados por este ataque absolutamente horrible”, dijo Trump.