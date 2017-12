La Policía de Bangladés informó que Akayed Ullah no está en su lista de personas radicalizadas.

Nacional

El sospechoso del atentado de Nueva York, que causó tres heridos leves el lunes, no era conocido por las fuerzas policiales de Bangladés, anunció la policía de este país. Un hombre de 27 años originario de Bangladés hizo estallar parcialmente una bomba artesanal, el lunes por la mañana en Manhattan.

La deflagración le provocó quemaduras y heridas en el abdomen. Las autoridades de su país de origen tratan de saber si Akayed Ullah se radicalizó en esta nación pobre del sur de Asia -que ha sufrido atentados yihadistas en los últimos años-, aunque no hallaron elementos al respecto.

“Hasta ahora, su nombre no está en nuestra larga lista de personas radicalizadas o miembros de grupos terroristas, en Bangladés o en el exterior” declaró Sanwar Hosain, alto responsable del contraterrorismo.

El autor del ataque carecía además de antecedentes penales en su país. Un amigo de la familia de Ullah indicó que el sospechoso se había casado hace dos años, pero que no había llevado a su mujer a Estados Unidos.