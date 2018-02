Nacional

Una niña en Colorado tuvo un comienzo difícil para su cumpleaños después de que los niños a quienes invitó a su fiesta nunca aparecieron.

Leyana, ahora de 7 años, había estado soñando con su fiesta de princesa durante meses. Cuando finalmente llegó el día, ella llevaba su vestido blanco con volantes y contaba los minutos hasta que sus compañeros de clase llegaran a su casa en Arvada.

La estudiante de primer grado quedó devastada cuando sus amigos no cruzaron la puerta, el sábado.

“Fue horrible. Duele. Duele el corazón “. Dijo la madre de Leyana, cuyo nombre no fue revelado.

La madre dijo que a pesar de la participación decepcionante, el cumpleaños de su hija terminó en una nota positiva, gracias a una princesa de Disney especial.

Lindsay Robert, quien fue contratada para retratar a Elsa de Disney’s “Frozen”, hizo todo lo posible para que ese día lloroso fuera un poco más brillante. Ella y Leyana jugaban, bailaban, cantaban y formaban una amistad.

“No estaba bromeando cuando te dije que todas las princesas son inteligentes, valientes y amables, y tú eres todas esas cosas”, le dijo Robert a Leyana.

Más tarde, Robert compartió la desgarradora historia de Leyana en Facebook.

“Fue apabullante para mi alma”, escribió en una publicación . “Esta chica tímida y de voz suave se había puesto su mejor vestido y esperado. Y esperó. Jugamos juegos, cantamos canciones, contamos historias, elegimos pequeños premios (le di mi lápiz labial. Le habría dado la peluca de mi cabeza si pudiera) “.

Gracias a la publicación, varias personas en su comunidad están trabajando en una sorpresa especial de cumpleaños para la niña de 7 años, según KDVR.

“La gente está tan ocupada, pero para elevar las expectativas de una niña y no cumplir esa promesa … simplemente esté allí”, dijo Robert a la estación. “Esté allí para los niños en su comunidad. Estar ahí el uno para el otro”.