Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un propietario inocente fue asesinado en marzo por un hombre que los investigadores dijeron que no tenía hogar.

El crimen ocurrió en Willetta Street, un pintoresco vecindario de Phoenix.

Si bien se ha realizado un arresto, muchos vecinos permanecen al margen, ya que las organizaciones no lucrativas locales dijeron que el problema de las personas sin hogar en el centro de Phoenix no solo está creciendo, sino que se está extendiendo.

¿Pero hay una solución?

“Son casas preciosas, son casas caras”, dijo Lisa Saper-Bloom.

A solo unas cuadras de los rascacielos de la ciudad de Phoenix, encontrará el encanto y el carácter de West Portland Street, donde encontrará a la residente Lisa Saper-Bloom.

“Es un vecindario fenomenal, mi esposo y yo hemos vivido en el Valle por 28 años, casi 29 años y no hay lugar en el que preferiríamos vivir”, dijo Saper-Bloom.

Pero esta pintoresca escena está cambiando rápidamente.

“Sabes, Briana, voy a ser sincera, nunca pensé que caminaría con un arma en mi bolsillo todas las mañanas”, dijo Saper-Bloom.

Justo al final de la calle de la casa de Saper-Bloom, el cuidado césped delantero de Erik Erspamer se ha convertido en un dormitorio no deseado.

“A menudo tendré transeúntes durmiendo en mi jardín delantero. Es irritante a diario. La parte realmente aterradora es el problema de seguridad”, dijo Erspamer.

Durante años, las personas sin hogar en Phoenix han vivido cerca de West Jefferson, un área llena de basura, drogas y sacos de dormir. Pero los representantes de la oficina del alcalde Greg Stanton dijeron que la población sin hogar está creciendo y los servicios para ayudarlos están disminuyendo.

Los propietarios de viviendas como Saper-Bloom dijeron que los transeúntes ahora se abren paso en otros vecindarios como el suyo, en busca de recursos a medida que el desarrollo del centro de la ciudad continúa empujándolos a otro lado. Dijo que recientemente la siguió un hombre sin hogar durante días y cuando le dio una descripción a la policía, lo que descubrió fue impactante.

“Cuando fui a identificar a esta persona resultó que esta persona había golpeado a una persona a plena luz del día en Third Avenue y Culver Street y su nombre figura en una lista de nombres en un caso de homicidio”, dijo Saper-Bloom.

En septiembre, St. Vincent De Paul planea cerrar su refugio de desbordamiento financiado por el condado. Eso es 275 camas que se habrán ido.

El estado de Arizona solo presupuesta $ 873,000 en el fondo general para servicios para personas sin hogar por año, un número que la oficina del gobernador nos confina y dice que no ha cambiado en la última década, a pesar de que la población sin hogar ha crecido. Para poner ese número en perspectiva, Massachusetts, un estado similar al de Arizona en población, gasta $ 191,000,000 en servicios para personas sin hogar por año, de acuerdo con su presupuesto de 2017.

Y eso dejó a Phoenix con esta realidad.

“Simplemente se están mudando de un lugar a otro a las personas sin hogar, donde sea que se las lleve”.

El veterano Aaron Duchene ve un gran problema. Porque él está viviendo entre eso. “Aquí tengo 66 años y todavía estoy en algún lugar … no tengo adónde ir”, dijo Duchene.

Él no quiere estar en la calle. “¿Me veo como si estuviera sin hogar? Mira lo limpio que estoy. Hay lugares para duchar a la señora “, dijo Duchene.

Pero él está en las calles porque su auto es todo lo que le queda ahora. Dijo que vio a muchas personas sin hogar que deambulaban por barrios que no conocían antes y que sienten por esos propietarios.

“¿Crees que muchas de estas personas son peligrosas? Sí, me han golpeado aquí. En este momento tengo una lesión en la cadera “, dijo Duchene.

Y eso dejó a organizaciones sin fines de lucro como Unite Phoenix centrado en encontrar una solución. “La principal necesidad en este momento es la vivienda a corto plazo”, dijo Eric Elliott de Unite Phoenix.

La oficina del alcalde dijo que tampoco hay suficientes fondos para programas de salud mental o viviendas asequibles para las personas sin hogar, y pidió al estado que gaste más para ayudar.

Pero los propietarios ya no quieren esperar. “Necesitamos encontrar una manera de proporcionar un mejor refugio y cuidado”, dijo Erspamer.

“Tenemos que recuperar nuestro vecindario. Tenemos que luchar por la financiación “, dijo Saper-Bloom.

La oficina del gobernador dijo que cuando recientemente propusieron construir un centro de reingreso para personas sin hogar que salían de las instalaciones correccionales, se opusieron a las empresas y residentes locales que no lo querían cerca de ellos y cancelaron el proyecto. Dijeron que ahora están buscando nuevos enfoques, pero aún no se ha establecido un plan concreto.