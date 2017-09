Los llamó “cabezas de huevo” por dar tarifas más bajas a los ‘dreamers’.

Por Hugo Laveen

El fiscal general de Arizona presentó una demanda el viernes contra el sistema universitario estatal por su decisión de proporcionar tarifas de matrícula más bajas para jóvenes inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos a una edad temprana.

La decisión del Procurador General Mark Brnovich ocurrió pocos días después de que el gobierno de Trump anunciara que eliminará el programa Acción Diferida por Llegadas de la Niñez, o DACA, que protege a casi 800,000 de esos inmigrantes en los Estados Unidos de la deportación. El presidente Donald Trump está dando al Congreso seis meses para proponer una alternativa.

La acción de la Casa Blanca ha dejado a los inmigrantes temerosos de ser deportados o perder sus empleos y otros beneficios que recibieron después de que el presidente Barack Obama creara el programa en 2012. En muchos estados, los inmigrantes pueden obtener licencias de conducir y matrícula estatal en universidades públicas y colegios.

Brnovich dice que la Junta de Regentes de Arizona, que supervisa tres universidades públicas y otras universidades, está violando la Constitución estatal proporcionando instrucción estatal a los inmigrantes, muchos de los cuales fueron traídos aquí ilegalmente como niños. Su demanda no sólo apunta a ese beneficio, sino que va un paso más allá y alega que la junta ha estado aumentando ilegalmente la matrícula durante la última década para todos los estudiantes.

Brnovich dijo que su decisión de demandar sobre las tasas de matrícula para todos los estudiantes fue motivada por argumentos de regentes y presidentes de universidades que estaban manteniendo la matrícula en el estado para los estudiantes de DACA porque tenían la obligación de mantener la educación tan accesible como sea posible.

El fiscal general republicano dijo que lo molesta porque la matrícula ha aumentado entre nueve y 10 veces la tasa de inflación en Arizona en la última década, un ritmo que él dice es más rápido que cualquier otro estado. Dijo que, combinado con una disposición constitucional de que la matrícula fuera “lo más libre posible”, no coincidía con el argumento de la accesibilidad.

“Es por eso que tomamos este paso ahora”, dijo.

“Creo que lo que tienes es un montón de cabezas de torre de marfil que toman estas decisiones y no se dan cuenta del impacto que tiene en cada contribuyente arduo de Arizona”, agregó Brnovich.

Brnovich puede tener razón de que la matrícula se ha disparado en el estado mucho más allá de la inflación. Pero los recortes de fondos estatales han sido un factor importante.

Un informe de los analistas del presupuesto de la Legislatura muestra que el financiamiento estatal ajustado a la inflación ha pasado de unos $ 9.600 por estudiante en el año presupuestario 2008 a $ 3.500 en el año 2017. Las universidades han aumentado la matrícula para compensar la diferencia.

La demanda contra la matrícula en el estado para los estudiantes inmigrantes se esperaba después de que el ex legislador republicano Russell Pearce envió una carta dándole a Brnovich 60 días para demandar antes de emprender acciones legales por sí mismo. La amenaza de Pearce se produjo después de que un tribunal dictaminó que los estudiantes en el programa DACA deben pagar un costo más alto de la matrícula fuera del estado.

Pearce es un ex senador estatal mejor conocido como el autor de la ley de inmigración de Arizona, SB1070.Argumentó que una ley votada en 2006 prohíbe los beneficios públicos para cualquier persona que viva en Arizona sin estatus migratorio legal.

Hay cerca de 28,000 receptores de DACA en Arizona, y la demanda y el fallo afectaría por lo menos a varios cientos de estudiantes universitarios estatales y un número desconocido que asistía a los colegios comunitarios.

La Junta de Regentes dijo que se enteró de la demanda en las cuentas de noticias y que no podía comentar. Planea recibir el consejo de abogados en una sesión cerrada el lunes.

La acción de Brnovich ilustró la cruda división en todo el país sobre el programa.

Llegó el mismo día que la Universidad de California, dirigida por el ex secretario del Departamento de Seguridad Nacional y la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, demandó al gobierno de Trump por el programa, diciendo que su acción era ilegal y “contraria a nuestros valores nacionales”. Quince estados presentaron su propia demanda a principios de la semana contra la Casa Blanca.

Trump decidió comenzar a desmantelar el programa después de que 10 fiscales generales republicanos amenazaron con demandar porque creen que fue ilegalmente promulgada por Obama.