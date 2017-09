Un análisis encontró que las políticas antitabaco se asociaron con reducciones en las infecciones de pecho y en los ataques de asma en los niños

Salud

La prohibición de fumar ayuda a proteger la salud de los pulmones de los niños, según un nuevo análisis.

Los investigadores revisaron 41 estudios de Norteamérica, Europa y China, y encontraron que las medidas antitabaco se asociaron con una reducción de más del 18 por ciento en las infecciones de pecho de los niños que requirieron de tratamiento hospitalario, una reducción de casi un 10 por ciento en los ataques de asma graves en los niños, y un declive de aproximadamente un 4 por ciento en los nacimientos prematuros. Pero el estudio no pudo demostrar que las medidas contra el tabaco causaran estos descensos.

“Nuestro estudio demuestra que la salud de los niños se beneficia de forma sustancial gracias a las leyes libres de humo y al aumento de los precios del tabaco”, dijo el Dr. Jasper Been, investigador del Centro Médico Erasmus, en los Países Bajos. “Para proteger la salud de algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad, la implementación de dichas medidas de control del tabaco debería acelerarse en todo el mundo”.

Los estudios incluyeron datos de más de 57 millones de nacimientos y 2.7 millones de hospitalizaciones. Los hallazgos aparecen en la edición del 5 de septiembre de la revista The Lancet Public Health.

Aziz Sheikh es el director del Instituto Usher de la Universidad de Edimburgo y del Centro de Investigaciones Aplicadas sobre el Asma de Reino Unido. “Nuestra evaluación proporciona evidencias convincentes del impacto considerable de las políticas de control del tabaco en la salud infantil”, dijo en un comunicado de prensa de la revista.

“Este trabajo debería animar a los gobiernos a tomar medidas para implementar las políticas que se han probado (defendidas firmemente por la Organización Mundial de la Salud) a fin de reducir la exposición al humo de segunda mano y de mejorar una variedad de resultados de salud importantes en los bebés y en los niños”, añadió Sheikh.

Los problemas de salud relacionados con el tabaco cuestan aproximadamente 1.4 billones de dólares al año en todo el mundo.

FUENTE: The Lancet Public Health