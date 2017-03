Por Hugo Laveen

El gobernador Doug Ducey ha firmado una legislación que prohíbe las coberturas sobre las placas de los autos que suelen usarse para evitar que las cámaras de captura fotográfica capturen una imagen de la placa.

El senador demócrata Steve Farley ha estado intentando du7rante siete años conseguir que sea promulgada la prohibición.

El legislador de Tucson dice que su propuesta sobre la cobertura de las placas no es solamente para evitar la aplicación de las fotos. Farley dice que las cubiertas oscurecen los números, las letras y las etiquetas durante algunas horas del día y dificultan que la policía lea el plato e identifique a los que violan la ley.

Dice que no tiene sentido exigir una placa de matrícula y luego permitir que las cubiertas que pueden hacer que sea difícil si no imposible de leer.

Tales cubiertas de matrícula cubren generalmente $30 y son reflexivas.

“Básicamente, cuando el flash se apaga, refleja la mayor parte de su reflejo por lo que en la imagen de los números no aparecen”, dijo el dueño de una tienda de espionaje que vendió las cubiertas hace varios años, cuando foto radar fue un tema particularmente caliente.

Hasta ahora, la ley sólo establecía que: “Una persona debe mantener cada placa para que sea claramente legible”. Mientras que las cubiertas en sí no eran expresamente ilegales, un conductor todavía podría ser multado si un oficial no podía leer su placa.

Bajo la nueva ley, a los conductores no se les permite “aplicar una cubierta o cualquier sustancia a la placa de la matrícula o utilizar un dispositivo electrónico o una película electromagnética que oscurece desde cualquier ángulo los números, los caracteres, las pestañas de validación del año o el nombre de la jurisdicción que emite la placa . ”

Ducey firmó el proyecto de ley SB 1073 el martes.