Por Hugo Laveen

Todos los estudiantes de escuelas públicas de Arizona serán elegibles para obtener dinero estatal para asistir a escuelas privadas y parroquiales, de acuerdo a una nueva ley que ha sido promulgada por el gobernador Doug Ducey.

Sin embargo, la propuesta aprobada por la legislatura, sin apoyo demócrata y con ligera oposición republicana, no significa que todos los niños vayan a obtener uno de esos vales. Hay un límite.

De acuerdo al texto de la nueva ley, cada uno de los 1,1 millones de estudiantes en las escuelas públicas de Arizona son elegibles para los vales. Pero eso tendría un costo de $ 4,400 dólares al año en la mayoría de los casos, por cada estudiante.

Sin embargo, las negociaciones para aprobar la ley establecieron un tope de unos 30,000 vales para 2021, lo cual no se modificaría hasta que los legisladores decidan lo contrario.

Esto difiere mucho del proyecto de ley original que redactó la senadora Debbie Lesko, R-Peoria, su objetivo era que hubieran vales disponibles para todos a partir de 2019.

Este plan no encontró la respuesta necesaria, entre los demócratas por cuestiones de principios, ya que muchos de ellos favorecen la educación pública y entre algunos republicanos por el hecho de que el plan inflaría los costos de educación en el estado en 25 millones de dólares para 2021.

Modificaciones interpuestas por el senador Bob Worsley, R-Mesa, ayudaron a que la propuesta obtuviera el mínimo de 16 senadores y 31 representantes necesarios para la aprobación final, ya que los cambios ayudaban a reducir la carga tributaria en 3,4 millones de dólares en 2021 dependiendo de cuántos estudiantes dejan las escuelas públicas.

Una enmienda interpuesta por el senador Steve Farley, D-Tucson. Asentó que sólo una mayoría de una futura legislatura quitaría ese tope, y crearía vales universales. Worsley aceptó la enmienda, considerando que los próximos seis años serían un experimento y permitirían evaluar si los vales efectivamente dan como resultado una mejor educación.

Los vales fueron aprobados por primera vez en 2011 para ayudar a los padres cuyos niños con necesidades especiales no pudieron obtener los servicios que necesitan en las escuelas públicas.

Los enemigos demandaron, acusando de violar una disposición estatal constitucional que prohíbe que el dinero público sea usado para adoración, pero la Corte de Apelaciones del estado dijo que el dinero va a los padres que deciden cómo gastar los fondos. Y los jueces dijeron que los vales no dan como resultado que el estado aliente la preferencia de una religión sobre otra, o la religión sobre el ateísmo.

Desde entonces, los proponentes han añadido repetidamente a la lista de quién es elegible. Ahora incluye todo, desde niños de la gente en el ejército en servicio activo y los niños de acogida a todos los niños en las escuelas que fallan y los que viven en las reservas indígenas.

El bono básico actual es de alrededor de $ 5,600 al año. Su nueva fórmula reduce eso para la mayoría de los estudiantes que cambian de escuelas públicas a sólo $ 4,400. De esa manera, lo que habría costado al estado $ 25 millones en 2021 bajo la vieja fórmula ahora ahorrará $ 3.4 millones.