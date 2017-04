Por Hugo Laveen

El gobernador Doug Ducey ha firmado el proyecto de ley que prohibe hacer mensajes de texto para adolescentes que estean conduciendo, conocido como SB 1080.

Mediante su cuenta de Twiter el gobernador escribió:

“Hoy firmé la # SB1080. Utilicemos los primeros años de conducción como una oportunidad para guiar a los adolescentes hacia hábitos de conducción seguros”.

La semana pasada, la Casa de Arizona dio la aprobación inicial a la legislación que prohíbe el uso de mensajes de texto u otros teléfonos celulares con sólo un permiso de aprendizaje o durante los primeros seis meses que los adolescentes tienen una licencia regular – un paso importante después de años de esfuerzos fallidos para hacer incluso pequeños pasos para combatir la conducción distraída.

La medida es pequeña comparada con la prohibición total buscada por algunos legisladores que repetidamente no ha podido obtener una audiencia a lo largo de los años, incluso en la sesión actual.

Ha habido oposición incluso a esta propuesta. Algunos miembros republicanos se opusieron y temieron que sería sólo el comienzo de los esfuerzos para promulgar una prohibición al por mayor.

Esos opositores incluyen al líder de la mayoría republicano y al látigo mayoritario, los representantes John Allen y Kelly Townsend.

“Es la nariz del camello, es incrementalismo en su máxima expresión”, dijo Townsend. “Comienzas con esto y lo siguiente que sabes es una prohibición total y no estoy para eso, no voy a dar este paso adelante”.

Todos excepto cuatro estados prohiben mensajes de texto mientras conducen. Arizona sólo prohibe a los conductores de autobuses escolares enviar mensajes de texto.

La investigación del Departamento de Transporte de Estados Unidos muestra que 46 estados y Washington, DC, prohiben mensajes de texto, mientras que 14 estados y Washington, DC impiden el uso de teléfonos celulares sin dispositivos manos libres.