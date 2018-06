Por Hugo Laveen

Memphis, TN. Dos hombres fueron asesinados a tiros cuando trataban de robar una casa en el vecindario de Colonial Acres, según el Departamento de Policía de Memphis.

El tiroteo ocurrió el viernes por la noche en Myrna Lane, cerca de la intersección de Willow Road.

Ambos hombres fueron declarados muertos en la escena.

El dueño de la casa, que pidió no ser identificado por su seguridad, dijo que cuando llegó a casa, los hombres ya estaban adentro.

“Veo que saquean mi casa y el perro seguía histérico en la jaula”, dijo. “Cuando me vio, notificó a la otra persona que estaba con él, ‘hey, están aquí'”.

Ese fue el momento en que dijo cuando los ladrones sospechosos sacaron las armas, pero fue capaz de llegar a un armario del pasillo para obtener el suyo.

“Tenía mi AK-47 personal”, dijo.

El propietario admite que no es la primera vez que se dispara en su casa. Las marcas de la policía muestran dónde se disparó la casa hace menos de un año.

“No sé lo que está pasando, pero sé que voy a defender mi vida lo mejor que pueda”, dijo.

MPD identificó a los dos hombres que fueron asesinados a tiros como Azell Witherspoon, de 28 años, y Demond Robinson, de 17 años.

“Estos muchachos necesitan a su padre y necesitan algún tipo de disciplina. Están aquí sin miedo”, dijo el dueño de la casa.

Dijo que lamentaba la pérdida de vidas, pero que “era yo o ellos”.

MPD dijo que el hombre responsable de los disparos fue detenido pero luego liberado. La oficina del Fiscal General del Distrito determinó que no se presentarán cargos en este momento.

El dueño de la casa le dio a MPD su sistema de vigilancia hogareña para respaldar su historia de que los disparos fueron en defensa propia.

Dijo que sí se preocupa por posibles represalias.

“Es una posibilidad. Nunca se sabe cómo la familia de otra persona puede percibir la situación, pero quiero decir, solo tengo que tomarla un día a la vez”, dijo.