Por Hugo Laveen

Washington, DC. Mientras que el Senado rechazó el jueves la propuesta bipartidista impulsada por la senadora republicana Susan Collins y el demócrata Joe Manchin, que planteaba regularizar a 1.8 millones de soñadores a cambio de 25,000 millones de dólares para el muro; el senador Jake Flake de Arizona, introdujo una nueva iniciativa que contempla un camino a la ciudadanía para los jóvenes llegados en la infancia.

La propuesta de Flake diseño un camino de 12 años a la ciudadanía para los ‘dreamers’, a cambio de aprobar los 25,000 millones para el muro, pero sin afectar los niveles actuales de inmigración, lo que no estaba contemplado en la propuesta bipartidista rechazada.

La propuesta de Flake ha sido denominada ‘PILLAR Act of 2018’, no ha recibido el apoyo del senador John McCain, quien se ha pronunciado por crear un camino a la ciudadanía para los ‘dreamers’, pero sin el condicionamiento de financiar la construcción del muro fronterizo.

Para que alguna de las propuestas pudiera ser aprobada se requieren 60 votos del Senado, y la propuesta bipartidista solo logró convencer a 54 senadores pero chocó con la oposición de 45.

Flake dijo que es consciente de la necesidad de mantener la mano de obra inmigrante, en momentos en que la generación del baby boom ha alcanzado una edad avanzada para laborar.

El presidente Donald Trump por su parte ha propuesto eliminar por completo al programa DACA para el próximo 5 de marzo.