Por Hugo Laveen

El Senado de Arizona aprobó un proyecto de ley el jueves para aumentar la cantidad mínima de responsabilidad que los conductores de la cobertura están obligados a incluir en las pólizas de seguro de automóvil, una propuesta que ellos dicen que se necesita para proteger a las víctimas de accidentes.

El proyecto de ley que es impulsado por la senadora Kate Brophy McGee, R-Phoenix, está destinado a cambiar el costo y la responsabilidad de nuevo a aquellos que causan accidentes.

Brophy McGee dijo que la legislación “está diseñada para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad”. Los partidarios de la Ley Senatorial 1111 dicen que los mínimos actuales en la cobertura de responsabilidad civil son demasiado bajos.

De acuerdo con Brophy McGee, el límite actual en el seguro de responsabilidad civil no se ha ajustado desde 1972.

La ley existente requiere que los conductores de Arizona tengan cobertura de responsabilidad civil que pague $15,000 por una sola lesión o muerte de una persona. La propuesta elevaría ese mínimo a $25.000 dólares, mientras que el límite de todas las lesiones y muertes en un accidente pasaría de $30.000 a $50.000 dólares.

El proyecto de ley también cambiaría el límite de los requisitos de seguro de responsabilidad civil por daños a la propiedad en un accidente automovilístico de $ 10,000 a $ 25,000.

Los opositores dicen que los límites de seguro de responsabilidad actual son suficientes para proteger a los ciudadanos, y elevarlos conducirá a más automovilistas no asegurados.

El senador David Farnsworth, R-Mesa, quien calificó la medida como “un proyecto de ley de pobres”, dijo que piensa que la legislación aumentará las primas para todos. “Al aprobar este proyecto de ley vamos a poner a algunas personas en la cárcel”, dijo Farnsworth. -No creo que sea una buena idea.

Brophy McGee disputó el proyecto de ley que llevaría a la gente a terminar en la cárcel, y dijo que piensa que la medida sólo aumentará las tasas para algunas personas.

El voto del Senado del jueves 18-12 envía la medida a la Cámara para la acción.