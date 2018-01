Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un niño se casa una vez cada tres días en el condado de Maricopa, y el proyecto de ley que terminaría con el matrimonio infantil en Arizona puede que ni siquiera tenga una audiencia en la legislatura estatal.

“Esto no se trata de prohibir que nadie se case”. El matrimonio es maravilloso. Simplemente se trata de decirles, ‘Esperen hasta que cumplan 18 años’ “, dijo la representante Michelle Ugenti-Rita, una republicana de Scottsdale que está patrocinando un proyecto de ley que requeriría que ambas partes de un matrimonio tengan al menos 18 años de edad.

Según la ley actual, no existe un requisito de edad mínima para contraer matrimonio en Arizona. Cualquier persona menor de 18 años necesita el permiso de un padre. Si son menores de 16 años, necesitan un juez para firmar el matrimonio.

Según el Tribunal Superior del condado de Maricopa, se otorgaron 525 licencias de matrimonio a menores en los últimos cinco años. En el 90 por ciento de esos casos, la menor era una niña. Encontramos ejemplos de hombres de entre 30 y 40 años que se casan con chicas de 16 y 17 años.

Datos del censo muestran que hay al menos 1.700 niños de entre 15 y 17 años, casados, separados, divorciados o viudos en Arizona en cualquier momento dado. Pero los expertos dicen que las cifras reales son probablemente mucho más altas.

“Esto no se limita a un grupo, cultura o religión”, dijo Fraidy Reiss, fundadora y directora ejecutiva de una organización llamada Unchained at Last, que ayuda a mujeres y niñas a escapar de matrimonios forzados y de menores de edad.

“Sabemos que muchos de estos matrimonios son forzados, e incluso cuando un niño celebra voluntariamente un matrimonio, los datos nos muestran que hay devastadoras repercusiones para toda la vida”, dijo Reiss.

Los niños menores de 18 años no pueden legalmente dar su consentimiento para tener relaciones sexuales. No pueden firmar contratos u obtener órdenes de protección. En muchos casos, según Reiss, ni siquiera se les permite permanecer en refugios de violencia doméstica porque son menores de edad.

“Sabes, no importa si lo encubras con una licencia de matrimonio. Es abuso sexual. Es un asalto “, dijo Flora Jessop, quien se casó a los 16 años en la comunidad polígama del norte de Arizona en Colorado City.

Su hermana, Ruby, tenía 14 años cuando estaba casada. “Yo quería ser un adolescente. Yo quería terminar la escuela, tener amigos, ser parte de mi grupo de edad. Y nunca pude hacer eso “, dijo Ruby.

Flora escapó de su esposo y de Colorado City después de tres semanas de matrimonio, pero Ruby no escapó durante 12 años. Ella fue forzada a tener relaciones sexuales con su esposo y dio a luz a seis hijos.

De vuelta en Phoenix, el proyecto de ley de Ugenti-Rita para poner fin al matrimonio infantil enfrenta un futuro incierto.

“No he escuchado directamente de la presidencia del comité, pero entiendo que es poco probable que tenga una audiencia”, dijo Ugenti-Rita.

El proyecto de ley se asigna al Comité Judicial y de Seguridad Pública. El representante Eddie Farnsworth, un republicano de Gilbert, es el presidente del comité.

“No tengo nada que decir al respecto”, dijo Farnsworth, cuando le preguntamos si el proyecto de ley recibiría una audiencia.

Farnsworth dijo que tiene que considerar muchos proyectos de ley importantes y aún no sabe si va a programar una audiencia para el proyecto de ley de matrimonio infantil.

El martes, el comité de Farnsworth escuchó testimonios y votó 10 proyectos de ley. Cinco de ellos eran facturas que él mismo patrocinó. El comité dedicó dos horas a escuchar testimonios sobre si los abogados deberían pagar cuotas al Colegio de Abogados de Arizona. También votó en un proyecto de ley para prohibir el radar de fotos, incluido el testimonio de un hombre que cree que el gobierno lo está utilizando para rastrear cada movimiento de las personas.

Cuando le preguntaron si esos proyectos de ley eran más importantes que escuchar testimonios sobre el matrimonio infantil, Farnsworth dijo: “Su comentario es tonto y no tiene nada que ver con este proceso”.