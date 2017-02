La HB2305 criminalizaría a cualquier pasajero que no puedan identificarse si la policía para al vehículo en que está viajando.

Por Hugo Laveen

Un panel de legisladores de la Casa de Representantes aprobó el miércoles 8, una propuesta legislativa que haría un crimen para las personas que viajan en un auto como pasajeros, no presentar identificación a la policía, en cualquier parada de tránsito.

Según la HB 2305, los pasajeros en cualquier vehículo que no cuenten con una identificación, podrían ser sometidos hasta a cuatro meses de cárcel y una multa de $750 dólares.

La controvertida pieza legislativa fue presentada y es patrocinada por el Vicepresidente del Comité Judicial y de Servicios Públicos de la Cámara Baja, Anthony T. Kern, republicano del Distrito 20 en Glendale.

Kathleen Mayer, abogada del Condado Pima, dijo a los miembros del Comité de Transporte e Infraestructura que no debe permitirse que la policía interfiera con el derecho a la privacidad. Ella dijo que el requisito de identificación solo se justifica que se aplicara en situaciones donde el pasajero está violando alguna ley de tráfico.

Pero el representante Jesús Rubalcava, demócrata de Gila Bend, señaló que podría ser tan simple como no pedir identificación a los pasajeros. El efecto neto, dijo, está convirtiendo lo que de otra manera sería una citación civil en una cuestión criminal simplemente porque el pasajero no tiene una identificación adecuada.

Es aún más amplio que eso, dijo el representante Richard Andrade, demócrata de Glendale, quien aclaró que según la pieza legislativa, un ciclista sin identificación que corre a través de un cruce de peatones también estaría sujeto a sanciones penales.

El representante Paul Mosley, republicano de Lake Havasu City, dijo que no estaba tranquilizado por el hecho de que un oficial de policía necesitara sospechas razonables antes de poder acceder a alguien y tener la oportunidad de interrogar al conductor y a los ocupantes. “Si estoy manejando a 10 millas y estoy siendo seguido por un oficial de la ley, él va a encontrar una razón para hacerme una parada de tráfico”, dijo.

Por su parte el representante Noel Campbell, republicano de Prescott, dijo que la forma en que está redactada la medida convertiría en criminales a los niños, que normalmente no llevan la identificación, que no están atados a los asientos. Pero tanto Mosley como Campbell acordaron apoyar la medida para dejarla pasar a la Cámara de Diputados.

Ambos advirtieron, sin embargo, que podrían votar en el otro sentido en ese punto a menos que se hagan correcciones.

Mayer dijo a los legisladores que ya existe tal ley en los libros. Pero dijo que fue declarada inconstitucionalmente vaga en un caso en que un pasajero se negó a proporcionar identificación, fue arrestado y en una búsqueda encontraron algunos medicamentos.

Los cambios en la HB 2305, dijo, arreglan los problemas de redacción. Reconoció que, en general, las personas tienen derecho a la privacidad. “Así que si estoy caminando a mi perro y no estoy cometiendo ningún otro crimen entonces un oficial de la ley es perfectamente capaz de pararme y pedirme que le proporcione alguna identificación ”, Pero no tengo que hacerlo.

Es diferente, dijo Mayer, si alguien está violando la ley. Y eso, dijo, podría ser tan simple como no usar el cinturón de seguridad.

Dijo que la verdadera clave es proporcionar una herramienta para la policía. Sólo si los oficiales tienen algún derecho legal de buscar identificación – y luego acusan a alguien que se niega a proporcionarla – serán capaces de registrar a la persona y averiguar si están llevando drogas.

Pero esa capacidad de convertir una infracción de tráfico con una multa, como el no llevar un cinturón de seguridad, a un delito criminal claramente dejó algunos legisladores incomodos.

Andrade dijo que hay muchos arizonenses que no tienen identificación que cumpla con los requisitos de la ley. De hecho, señaló, la legislación llega cuando los legisladores están considerando un proyecto de ley por separado que impide a las ciudades la expedición de tarjetas de identificación a los residentes en medio de preocupaciones de que aquellos que no están aquí legalmente los utilizaría para su identificación.