Una de las actividades preferidas de las celebridades, pero cuales son las ventajas y desventajas dependiendo del hueco

Salud

Es una actividad física cuerpo-mente que también involucra la concentración. Lo que lo diferencia, por ejemplo, del yoga y del tai chi, es que con Pilates además se activa la resistencia. “Al estirar los resortes de las camillas uno hace fuerza y al mismo tiempo se está elongando. La combinación de la elongación con la fuerza es la característica distintiva de Pilates. Esto lo hace particular”, señala Tamara Di Tella, sinónimo en nuestro país de Pilates y presidenta de Pilates S.A. Di Tella, que introdujo en el país la actividad, aconseja complementarla con caminatas u otras actividades aeróbicas. A nivel mundial, estrellas como Elizabeth Hurley, Jennifer Anniston y Sarah Jessica Parker lo adoptaron y le dieron popularidad.

Respecto a sus orígenes de este entrenamiento, “Pilates se basaba en yoga y baile: en sus pasos y posturas básicos. Después se formó en un método propio. La gran diferencia entre Pilates y yoga es que Pilates agrega la resistencia o fuerza”, describe Di Tella.

¿Cómo es la actividad? Se realiza sobre unas camillas que constan de cuernas, mancuernas, resortes y pisos deslizantes, que fueron diseñadas especialmente por Joseph Pilates, creador de la técnica hace más de ochenta años. Con el tiempo se sumaron ejercicios en el piso y en colchonetas. “Las camillas son muy pesadas, de madera, con muchos accesorios. Pesan más de 100 kilos cada una y permiten realizar más de 500 movimientos”, detalla Di Tella.

¿Cómo hacer los ejercicios? Hay que mover el piso de las camillas, estirando los pesados resortes de acero. Del yoga toma la respiración y la concentración en el centro del cuerpo. “Comenzó como un hijo del yoga y fue evolucionando a algo más diferenciado porque agregó la fuerza a través de la resistencia que imponen los resortes. Con la fuerza se ejercita el tono muscular de todo el cuerpo: piernas, brazos, abdominales“, explica Di Tella.

Con buenos resultados

“Es muy buen método para quien se inicia y da muy buenos resultados los primeros meses si está en manos bajo una persona idónea. Si alguien es sedentario se pone a punto para comenzar un buen entrenamiento. Si tienes una lesión previa es óptimo. Es beneficioso cuando hay carencia de ejercicio o una lesión especial”, opina Karina Fuks, licenciada en nutrición (@karifuks).

Fuks no lo recomienda para una persona que ya está entrenada o que tiene como objetivo principal aumentar la masa muscular: “para aumentar la masa muscular, le falta intensidad. En Pilates llega un momento en que hay adaptación”, opina Fuks.

Según la nutricionista, para disminuir la grasa, quien practica Pilates debe manejar la dieta. Y complementar con actividades con mayor gasto calórico. Para bajar de peso, recomienda reducir la cantidad de calorías diarias, no comer exceso de azúcar ni grasas industriales. Como conclusión, “si gastas más en una frutería, verdulería y carnicería que en el supermercado, estás en el camino correcto”, concluye.

Los si

Trabaja la concentración.

Aporta elongación.

Aumenta la resistencia

Ejercita la fuerza

Mejora la postura.

Es una buena opción para personas no entrenadas.

Lo pueden realizar personas con alguna lesión previa, con autorización médica.

Los no

Le falta la parte aeróbica, tan necesaria para el sistema cardiovascular y fundamental para activar la circulación sanguínea. Se tiene que sumar alguna actividad que la incluya.

No es el entrenamiento ideal para personas que ya están entrenadas y necesitan algo más fuerte.

No genera un gasto físico importante para quien quiera bajar de peso.

No tiene como objetivo principal ganar masa muscular.

Para realizarlo con sus grandes camillas es necesario contar con un espacio lo suficientemente amplio. También puede practicarse en colchonetas.