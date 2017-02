Por Hugo Laveen

El Departamento de Policía de Phoenix y los oficiales del DPS han bloqueado la s rampas del I-10 y la 16 Calle, debido a una protesta antifascista que se está llevando a cabo sobre la 16 calle en el barrio Garfield.

La protesta “Diga No al Fascismo” se inició en la zona a las 4 de la tarde y se espera que se prolongue toda la tarde.

La protesta es pacífica y ha ido incrementando el número de los participantes que se están manifestando sosteniendo carteles. Hay una fuerte presencia policial.

Los organizadores publicaron una declaración en su página de Facebook, para acceder a ella pulse: https://www.facebook.com/events/385935845102660/.

La declaración dice, en parte:

“Vengan a reunirse cerca del puente I-10 y 16th St. para decir NO AL FASCISMO. Estaremos marchando contra el fascismo mientras participan en el #GeneralStrike a partir del 17 de febrero.

Estamos con TODOS LOS INMIGRANTES – DOCUMENTADOS Y NO DOCUMENTADOS.

Estamos con nuestros hermanos MUSULMANES contra ISLAMOPHOBIA.

Estamos con nuestros hermanos y hermanas NEGROS contra la BRUTALIDAD POLICIAL y proclamamos que las VIDAS NEGRAS IMPORTAN.

Estamos con TODAS las comunidades de COLOR contra todas las formas de RACISMO. Estamos de pie con FIRST NATIONS, nuestras COMUNIDADES INDÍGENAS, y con STANDING ROCK, y declaramos que el DAKOTA ACCESS PIPELINE, SOUTH MOUNTAIN FREEWAY, y todas las formas de COLONIZACIÓN no serán tolerados.

Estamos con las comunidades TRANS y QUEER contra todas las formas de desigualdad, HOMOFOBIA Y TRANSFOPIA.

Estamos de pie con las MUJERES y exigimos igualdad de trato, acceso a la atención médica, igualdad de salarios, y SMASH PATRIARCHY AND MISOGYNY.

Estamos con los TRABAJADORES, el MEDIO AMBIENTE, para UN CUIDADO DE SALUD UNIVERSAL, y para todas las personas y comunidades que luchan contra la OPCIÓN “.