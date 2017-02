Por Hugo Laveen

Una propuesta que calificaría a todos los estudiantes de Arizona para los vales escolares está encontrando una cierta oposición rígida.

Los padres afirmaron que el patrocinador del proyecto de ley, la senadora republicana Debbie Lesko, de Peoria, no les estaba dando el tiempo que merecen tomó su oposición a las calles el lunes.

“Ella no nos escuchará , ella no nos escuchará en la legislatura, así que lo llevamos a las calles”, dijo Sharon Karsch.

Bajo el programa “Empowerment Scholarship Account”, los padres obtienen la mayor parte de los impuestos estatales que su escuela pública local recibiría y pueden gastar en escuelas privadas o religiosas, educación en casa o tutoría.

Eso es un gran problema para algunos padres.

“Sólo saca dinero de nuestras escuelas del distrito y las escuelas del vecindario y tenemos una crisis”, dijo Karsch.

El opositor, Karsch, argumenta que el programa canaliza el dinero de las escuelas públicas atendidas por el 85 por ciento de los niños de Arizona, que las escuelas privadas no tienen que matricular a los estudiantes que creen que son más costosos o difíciles de enseñar y que el programa carece de responsabilidad.

Un panel del Senado de Arizona avanzó la legislación la semana pasada, que ampliará el programa de vales de escuelas privadas del estado a 1,1 millones de estudiantes de escuelas públicas en el estado para 2020.

El proyecto de ley ahora se dirige al pleno del Senado. Se ha introducido una legislación idéntica en la Cámara, lo que significa que podría dirigirse rápidamente al despacho del gobernador Doug Ducey si es aprobado por ambas cámaras.