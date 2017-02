Por Hugo Laveen

Ahwatukee, AZ. Grace Garden Christian Preschool ha estado en su misma ubicación en Ahwatukee durante 14 años. La directora dijo que no quiere que un dispensario de marihuana médica se abra al lado de su patio de recreo.

“La ubicación en la que se está colocando no está bien”, dijo Catherine Thompson, directora del Grace Garden Christian Preschool. Ella dijo, después de oír de su vecino sobre su plan para abrir un dispensario al lado, ella no entiende por qué el Estado les concedería una licencia.

“Me dijo: ‘Te das cuenta de que sólo vamos a ser un dispensario de marihuana medicinal'”, dijo Thomson.

Mientras que la ley estatal exige que los dispensarios de marihuana médica tengan que estar por lo menos a 500 pies de cualquier escuela, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona considera a Grace Garden como una guardería.

“Somos una escuela preescolar, no somos una guardería”, dijo Thomson. Thomson dijo que pensaba que las leyes los protegerían. “Oh, no puedes estar cerca de una escuela, pero bueno, ¿puedes estar cerca de niños que no pueden protegerse?” -preguntó Thomson.

“Ya tenemos un dispensario a menos de media milla de aquí”, dijo Katrina Barringer. Ella nos dijo que sus hijos van a la escuela al otro lado de la calle, y ella tampoco quiere que el dispensario se abra allí.

“Estas ordenanzas de zonificación se establecieron por una razón”, dijo Barringer.

Mientras tanto, un abogado ha presentado una demanda solicitando a un juez congelar esta licencia y las otras 30 que el estado asignó en octubre. Hay una audiencia el 23 de febrero.

Tratamos de obtener respuesta del propietario o quien está detrás de esta aplicación. No hemos tenido éxito. La ciudad de Phoenix también tendría que dar su sello de aprobación, y que la ordenanza mencione las guarderías cercanas, pero podrían obtener una exención.