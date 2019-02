Manifestantes toman la reunión del Consejo de la Ciudad de Tempe, exigiendo justicia por la muerte de Antonio Arce, de 14 años de edad

Por Leonardo Reichel Urroz

Tempe, AZ.- Con reclamos y consignas de justicia, así como voces de indignación y de coraje; decenas de manifestantes tomaron la reunión regular del Concilio de Tempe el pasado 31 de enero, y se hicieron escuchar por tres horas y media, demandando la suspensión de contratación de oficiales y el despido del policía acusado de asesinar por la espalda al niño que corría por un callejón, después de perpetrar un robo, en un vehículo.

Los concejales, tras la promesa de lealtad iniciaron la contemplación de asuntos citadinos con parsimonia, por unos 20 minutos, cuando Viridiana Hernández, de Poder en Acción, alzó la voz interrumpiendo el orden de la reunión y criticó “¿Por qué el consejo no iniciaba su reunión discutiendo sobre la muerte de Antonio Arce?” Cientos de personas que llenaban el Cabildo respaldaron su demanda; con lo que los manifestantes, a gritos controlaron la reunión.

El Alcalde Mark Mitchell, trata de retomar el control y exclama con voz apenas audible: “si me das un segundo…” pero la multitud no se lo dio, tomando el control durante el resto de la noche, haciéndose escuchar por los ediles.

Las protestas, reflejaban indignación por el crimen, dolor por la pérdida del niño, coraje por presuntos abusos. “Abominamos la descomposición social de un sistema roto que no garantiza la seguridad, en especial para las minorías y las comunidades pobres”, dijo uno de los manifestantes.

Las demandas exigían una inmediata destitución del policía Joseph Jaen, quien presuntamente jaló el gatillo arrebatando la vida del niño de 14 años y de la jefe de policía de Tempe Sylvia Moir, quien permanecía sentada en el estrado, guardando silencio.

“Queremos y exigimos que este oficial de policía sea despedido de inmediato. Exigimos que este jefe de policía sea despedido. Pedimos que cesen las contrataciones de nuevos oficiales, porque el Departamento de Policía se ha podrido”, dijo una de las casi cincuenta personas que se hicieron escuchar, desfilando una a una frente al micrófono, hispanos, afro descendientes, anglos, jóvenes, personas mayores, profesionistas y simples obreros. El sentir era el mismo.

Hasta una mujer que se identificó como Maricruz, habló en español, mientras la dirigente de Puente, María Castro, interpretaba sus palabras. “De hoy en adelante, voy a pensarlo dos veces antes de llamar a la policía”, incluso invitó a los asistentes a cerrar los ojos y reflexionar: “Todos tienen un hijo, una madre, un familiar a quien aman; ¿qué sentirían si esta noche al llegar a sus casas lo encuentran muerto, porque alguien lo asesinó?”…

En la reunión de cabildos se esperaba la presencia de la familia de Antonio Arce, pero no se presentaron. Tampoco acudió el abogado Daniel Ortega, quien está representando a la familia.

María Castro, del Movimiento Puente, dijo que “se están viendo ataques constantes a la comunidad latina, a la afroamericana y a los blancos pobres. Solo en el mes de enero, en el condado de Maricopa han sido muertos por la policía seis jóvenes, todos menores de 20 años de edad”.

Criticó que los departamentos de policía están entrenados para actuar irreflexivamente; “Primero disparan y matan y después hacen las preguntas”.

Ella pidió que todos los policías que se han involucrado en abusos sean despedidos, antes de que terminen matando gente. Muchos de ellos son veteranos de guerra que han regresado al país con traumas y que solo fueron entrenados para disparar y matar; y que la seguridad pública no puede estar en esas manos.