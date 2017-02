De ser aprobada, la nueva ley catalogaría como agitadores a quienes participen en protestas y serían juzgados bajo ley de extorsión

Por Hugo Laveen

Una nueva propuesta de ley que ha avanzado en la cámara alta de Arizona traería nuevas y más fuertes sanciones a quienes participen en protestas violentas y sus organizadores podrían ser juzgados por conspiración.

La SB1142 contempla añadir a la ley de extorsión los disturbios que pudieran derivarse de manifestaciones y protestas, y quienes participen en ellas podrían ser criminalizados y sujetos a penas más largas.

Bajo la SB1142, la cual ya avanzó en la audiencia del Comité Judicial del Senado, el jueves, con cuatro votos contra tres, los fiscales podrían acusar a los disturbios como un delito mayor de Clase 3 en lugar de un Clase 5, y la policía podría aprovechar los beneficios obtenidos durante la comisión del crimen. El proyecto de ley también añadiría la responsabilidad por los daños materiales a la ley de disturbios.

Los partidarios del proyecto de ley sostienen que las sanciones reforzadas disuadirían a los alborotadores, pero los críticos dicen que la redacción podría criminalizar a los manifestantes inocentes y tener un efecto escalofriante en la libertad de expresión.

Kevin Heade, abogado de Phoenix y miembro de los abogados de Arizona por la justicia penal, se opuso al proyecto de ley, señalando que ya existían leyes que hacían ilegales los disturbios, los asaltos y los delitos contra la propiedad.

Dijo que el proyecto de ley potencialmente podría marcar a los organizadores y manifestantes como conspiradores si estaban participando en la “empresa”. Bajo la propuesta, los espectadores también podrían ser considerados responsables si estaban en una reunión donde alguien declaró su intención de cometer un delito – El crimen nunca se materializa, dijo.

“Este es un estatuto extremadamente amplio, y no hemos escuchado ninguna justificación de por qué es necesario”, dijo.

El patrocinador del proyecto de ley, el senador Sonny Borrelli, de la ciudad de R-Lake Havasu, dijo que la intención del proyecto no es violar los derechos de la Primera Enmienda sino dar a los fiscales “dientes” para perseguir a los conspiradores.

Borrelli dijo que el proyecto de ley se centrará en los que pagaron agitadores violentos, pero no citó ejemplos de que esto haya ocurrido. “Ellos pagan a estos matones para que vayan allí y busquen una línea de piquete”, dijo. “Sabes, si alguien está pagando por eso, y el financiamiento, debemos ir después de eso. Debemos mantener los pies en el fuego.

Levi Bolton, director ejecutivo de la Asociación de Policía de Arizona, habló en apoyo del proyecto de ley. Insistió en que no infringiría el “precioso” derecho del público a la asamblea o la libertad de expresión.

Dijo que los disturbios organizados se estaban convirtiendo en un problema en todo el país, y la ley daría a los fiscales más herramientas suficientes. Es mejor, dijo, “tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”.

Los partidarios del proyecto de ley citan los recientes disturbios en Washington, DC y Berkeley, California, como fundamento de la ley, pero Borrelli insistió en que su introducción no fue una reacción “de rodilla”.

Los tres demócratas en la comisión se opusieron a la medida, citando preocupaciones de extensión.

“¿En algún momento los dedos se apuntan en la dirección equivocada?”, Dijo el Senador Lupe Contreras, D-Cashion. “Odiaría por un grupo civil … (es decir) pacíficamente marchando, pero debido a algunas manzanas malas por ahí todas se ven mal”.

El senador Martin Quezada, D-Phoenix, estuvo de acuerdo en que las leyes vigentes eran suficientes. Dijo que entendía que habría malos actores pero cuestionó la idea de vincular a esos malos actores a un esfuerzo organizado. “Creo que vamos un poco demasiado lejos aquí”, dijo.

El senador Bob Worsley, R-Mesa, votó por el proyecto de ley, pero dijo que puede cambiar de opinión a medida que progresa a través del proceso legislativo.

Worsley expresó una preocupación más amplia por la sobrecriminalización en Arizona. Señaló que había 45.000 presos en Arizona, mientras que había 22.000 en Washington, un estado con una población similar.

“El costo de la sobrecriminalización en Arizona ahora pagaría por todo el día K (kindergarten) y un aumento de $ 10.000 para los maestros”, dijo. “Seguimos preguntando cómo vamos a encontrar ese dinero, y luego nos sentamos aquí y hacemos las reglas más duras y más duras y hacer más fácil y más fácil poner a la gente en la cárcel”.