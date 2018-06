Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Un hombre en la cárcel que estaba bajo sospecha de DUI enfrenta ahora una nueva acusación, asalto sexual de un niño, gracias a pruebas de ADN.

El Departamento de Policía de Mesa anunció que Oscar Roberto Núñez González fue acusado de conducta sexual e indecencia sexual con un menor y pública y un robo en segundo grado en un caso que data de un año y medio.

El 9 de enero de 2017, la policía de Mesa investigó el asalto sexual de un niño de 4 años. El departamento lanzó un boceto pero no estaban llegando a ningún lado.

En abril, la policía anunció que tenían ADN de la escena y lo iban a usar para probar algo nuevo.

Cuando los investigadores chocaron contra una pared, recurrieron a Parabon NanoLabs (Parabon), una compañía de tecnología de ADN que se especializa en “predecir la apariencia física y la ascendencia a partir de pruebas de ADN no identificadas”.

A pesar de tener ese “compuesto de instantáneas”, el caso no se resolvió. El avance se dio hasta casi al año, el 14 de marzo de 2018. DPS arrestó a González por sospecha de DUI.

“Una vez bajo custodia, se obtuvo su ADN y se encontró que coincidía con el ADN obtenido en el caso de [la agresión sexual]”, según el Departamento de Policía de Mesa.

Los detectives entrevistaron a González, de 31 años, sobre lo que le sucedió al niño más de un año antes.

“El acusado … reconoció haber ingresado en una casa que no era suya esa noche y se confirmó que vivía aproximadamente a media cuadra de la casa de la víctima en el momento del incidente”, según el Departamento de Policía de Mesa.

Los investigadores obtuvieron una orden judicial para una nueva muestra de ADN de González.

“[L] os resultados confirmaron la coincidencia de ADN del acusado”, dijo el Departamento de Policía de Mesa.

González había estado bajo custodia desde su arresto el 14 de marzo. Fue entregado al Departamento de Policía de Mesa el viernes.