Su corazón se lo agradecerá si se atiene a una dieta basada principalmente en plantas, sugiere un nuevo estudio preliminar.

Salud

Los investigadores evaluaron 5 patrones dietéticos. Encontraron que las personas que comieron una dieta basada en plantas la mayor parte del tiempo tenían un riesgo un 42 por ciento más bajo de desarrollar insuficiencia cardiaca en 4 años que las que comían menos alimentos procedentes de plantas.

“Comer una dieta con alimentos procedentes mayoritariamente de plantas de hojas verdes, frutas, frijoles, granos integrales y pescado, y limitar las carnes procesadas, las grasas saturadas, las grasas trans, los carbohidratos refinados y los alimentos ricos en azúcar añadido es un estilo de vida saludable para el corazón y podría ayudar concretamente a prevenir la insuficiencia cardiaca si no se tiene ya”, aseguró la autora principal del estudio, la Dra. Kyla Lara, residente de medicina interna en la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

La insuficiencia cardiaca significa que el corazón no puede bombear la suficiente sangre para mantener su carga de trabajo. Afecta a unos 6.5 millones de adultos mayores de 20 años en Estados Unidos.

El estudio contó con más de 15,500 adultos estadounidenses, de a partir de 45 años de edad, sin enfermedad cardiaca o insuficiencia cardiaca conocidas.

Se comparó la dieta basada en plantas con dietas con comida precocinada (como las carnes rojas, la pasta, las papas fritas, la comida rápida), las dietas con muchos dulces (postres, panes, alimentos dulces para el desayuno, chocolate, dulces), las dietas sureñas (huevos, comida frita, carne de órganos, carne procesada, bebidas azucaradas) y hábitos alimentarios con mucho alcohol y ensaladas (aderezos de ensaladas, verduras verdes con hojas, tomates, vino, mantequilla y licores).

Los otros cuatro patrones dietéticos no se asociaron con una reducción del riesgo de insuficiencia cardiaca, indicaron Lara y sus colaboradores en un comunicado de prensa de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

La investigación previa ha mostrado que la dieta puede ser un factor importante en el estrechamiento de las arterias que puede llevar a un ataque cardiaco, un accidente cerebrovascular e insuficiencia cardiaca.

El nuevo estudio fue observacional, lo que significa que puede detectar una asociación, pero no puede demostrar que haya causalidad. Los resultados se presentaron el lunes en la reunión anual de la asociación del corazón en Anaheim, California. Se deben considerar preliminares hasta que sean revisados por profesionales para su publicación en una revista médica.

FUENTE: American Heart Association