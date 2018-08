Por Hugo Laveen

Las Vegas, NV. La policía de Las Vegas dio a conocer una cronología de los hechos, en el informe final sobre la masacre ocurrida en la ciudad de Las Vegas, Nevada el pasado 1 de octubre de 2017.

12:40 p.m.

La novia del tirador masivo de Las Vegas dijo a los investigadores que el pistolero Stephen Paddock no habló mucho sobre política, pero expresó su disgusto por la administración del presidente Barack Obama y “estuvo feliz cuando el presidente Trump fue elegido”.

La policía de Las Vegas dijo en un informe sobre el tiroteo hecho público el viernes que Paddock le dijo a su novia Marilou Danley que “creía que el presidente Trump haría algo para detener la inmigración ilegal”.

El informe dice que Paddock no pertenecía a ninguna organización política, que no hizo ningún comentario sobre el control de las armas de fuego ni mostró ningún sesgo racial.

12:35 p.m.

Los detectives que investigaban el tiroteo masivo del año pasado en Las Vegas realizaron entrevistas con asistentes de valet, oficiales de seguridad, amas de llaves y otros trabajadores del casino resort Mandalay Bay que interactuaron con el pistolero Stephen Paddock en el casino resort Mandalay Bay antes de abrir fuego en un festival de música country.

Dos botones que ayudaron a Paddock a trasladar el equipaje a su habitación durante su estadía en la propiedad en el Strip de Las Vegas le dijeron a las autoridades que ninguno de los elementos que movían era inusualmente pesado.

Uno de ellos dijo a las autoridades que Paddock había solicitado el uso de elevadores de servicio o de respaldo, que el empleado explicó que no era raro para los invitados VIP.

Las autoridades han dicho que Paddock acumuló un arsenal de armas en su suite del piso 32.

El informe muestra que un ama de llaves le dijo a las autoridades que vio una laptop abierta rodeada de papeles cuando estaba limpiando la habitación, pero que nunca vio pistolas o balas en la habitación.

Los trabajadores informaron que pidió más toallas, un cambio de sábanas y una nueva mini nevera.

11:50 a.m.

El número de muertos en el informe policial final del tiroteo del 1 de octubre en el Strip de Las Vegas sigue siendo el mismo, con 58 personas más el pistolero que las autoridades dicen que se suicidó.

Sin embargo, el informe final de la policía de Las Vegas el viernes eleva el número de personas con “lesiones físicas documentadas” a 869 del 851 reportado por el alguacil del condado de Clark Joe Lombardo cuando publicó el informe preliminar en enero.

La policía dijo que confirmaron que 413 personas recibieron heridas de bala o metralla, por debajo de las 422 reportadas en enero.

Las lesiones de los otros 456 no se especificaron ni se mencionaron como “que no sean disparos o metralla”.

Algunas personas pueden haber sido tratadas por lesiones, pero nunca se las han denunciado a la policía.

En los testimonios y las llamadas al 911 hechas públicas en los últimos meses, algunas personas que escaparon de disparos informaron haber sido pisoteadas por otras personas mientras huían del festival de música country.

11:45 a.m.

Los investigadores dicen que las personas que conocieron al hombre armado detrás de la masacre en un festival de música country de Las Vegas lo describieron como un narcisista que solo se preocupaba por sí mismo.

Un informe publicado por la policía de Las Vegas dijo que Stephen Paddock no tenía ninguna afiliación religiosa o política. Antes del tiroteo, solo tuvo interacciones menores con las fuerzas del orden relacionadas con multas de tránsito y sin antecedentes de arrestos.

Los investigadores dijeron que Paddock tenía varios pasatiempos y se vería “fuertemente invertido, monetaria y emocionalmente, en cualquier actividad que él comenzara”.

Compró todo el equipo necesario después de aprender a bucear y compró un avión después de obtener una licencia de piloto.

11 a.m

Un informe final publicado por la policía de Las Vegas en el tiroteo masivo en Las Vegas el año pasado, muestra que el médico de cabecera le dijo a los agentes del FBI que su paciente pudo haber tenido “trastorno bipolar”.

El informe hecho público el viernes no menciona al médico de Las Vegas, quien también dijo a los investigadores que Stephen Paddock no quería hablar más sobre el posible desorden con él. El médico describió el comportamiento de Paddock como “extraño” y mostrando “poca emoción”.

El médico le dijo a los agentes federales que Paddock rechazó los antidepresivos, pero aceptó medicamentos para la ansiedad. Dijo que Paddock “parecía temeroso de los medicamentos” y que a menudo se negaba a tomarlos.

El doctor vio por última vez a Paddock un año antes del rodaje de un chequeo anual.

10:55 a.m.

El investigador principal en el tiroteo masivo del año pasado en Las Vegas dice que las autoridades no pudieron corroborar las cuentas de al menos dos personas que dijeron a la policía que una persona que creían ser Paddock despotricó en los días previos al ataque sobre el gobierno federal y el control de armas.

Los comentarios del detective Trever Alsup estaban en un informe final hecho público el viernes sobre el alboroto por Stephen Paddock, quien lanzó un tiroteo desde una suite de casino de hotel en el piso 32 hacia un festival de música country, matando a 58 personas.

Las acusaciones sobre las quejas de Paddock se encontraban entre los relatos de testigos redactados publicados por las autoridades en mayo bajo el tribunal en un caso de registros públicos por parte de los medios de comunicación.

Un hombre le dijo a la policía que escuchó al hombre decir: “Alguien tiene que despertar al público estadounidense y obligarlo a armarse”, y que “a veces hay que hacer sacrificios”.

Una mujer proporcionó una cuenta escrita a mano diciendo que escuchó a un hombre que más tarde dijo que era Paddock en un restaurante de Las Vegas, hablando con enojo sobre los enfrentamientos de los 90 en Waco, Texas, y Ruby Ridge en Idaho.

10:35 a.m.

Un hermano del tirador de Las Vegas, Stephen Paddock, dijo a los investigadores que cree que el pistolero engañó a la preparación de impuestos.

Eric Paddock dijo a los investigadores que estaba preocupado de que pudiera verse implicado en la evasión de impuestos si se recolectaban pruebas de las computadoras de Stephen Paddock luego de que lo encontraran muerto en su suite del hotel después de abrir fuego en un festival de música country, matando a 58 personas.

Los investigadores dijeron en un informe final sobre el tiroteo hecho público el viernes que al menos una computadora portátil encontrada en la suite del piso 32 de Paddock en el casino-hotel Mandalay Bay no tenía un disco duro.

Cuando la policía le dijo a Eric Paddock sobre el disco duro que faltaba, repitió varias veces: “Tal vez sí se interesó por nosotros”.

10:05 a.m.

Un hermano del pistolero en el tiroteo masivo de Las Vegas el año pasado dijo a los investigadores que no había hablado con Stephen Paddock durante más de 10 años, pero que creía que padecía “enfermedades mentales y era paranoico y delirante”.

Los comentarios de Bruce Paddock estaban en un informe de investigación sobre el tiroteo hecho público el viernes.

Bruce Paddock también les dijo a los detectives que él no creía que su hermano era una “persona violenta” o que abusó de drogas o alcohol.

Las autoridades dicen que Paddock lanzó una lluvia de disparos desde su hotel de gran altura el 1 de octubre, matando a 58 personas e hiriendo a cientos más.

Los investigadores dicen que no determinaron el motivo del ataque.

9:50 a.m.

La investigación de los tiroteos masivos del año pasado en Las Vegas descubrió que el hombre armado gastó $ 1.5 millones en dos años, incluido el dinero pagado a los casinos.

Un informe sobre el tiroteo hecho público el viernes incluyó un resumen de 14 de las cuentas bancarias de Stephen Paddock.

El informe dice que Paddock tenía $ 2.1 millones en las cuentas en septiembre de 2015. Para septiembre de 2017, el monto total había bajado a $ 530,000.

El alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo, dice que Paddock era un apostador solitario y de alto riesgo, pero que no había tenido “tanto éxito en los juegos de azar como en los años anteriores”.

Los investigadores dicen que Paddock pagó $ 600,000 a los casinos y. Se pagaron más de $ 170,000 a las compañías de tarjetas de crédito.

El análisis indicó que Paddock también había realizado casi $ 95,000 en compras relacionadas con armas de fuego.

9:25 a.m.

Las autoridades en Las Vegas dicen que la investigación del tiroteo masivo del año pasado no muestra evidencia de una conspiración o un segundo pistolero.

El alguacil Joe Lombardo dijo el viernes que la investigación reveló que Stephen Paddock actuó solo en el tiroteo del 1 de octubre.

Lombardo dice que no había “ningún otro pistolero” además de Paddock.

A principios de este año, los fiscales federales presentaron cargos criminales contra un hombre que dicen que Paddock vendió balas perforantes.

Las autoridades han dicho que el hombre, Douglas Haig, vendió Paddock 720 rondas de balas trazadoras. Él se ha declarado no culpable.

9:20 a.m.

Las autoridades de Las Vegas dicen que se espera que la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI publique un perfil psicológico del tirador masivo de Las Vegas a finales de este año.

El alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo, hizo el anuncio cuando hizo públicos los resultados de la investigación del tiroteo.

El tirador Stephen Paddock fue encontrado muerto en una suite de hotel en el piso 32 después de que abrió fuego contra las multitudes en un festival de música country abajo, matando a 58 personas.

9:10 a.m.

Las autoridades en Las Vegas dicen que no pueden determinar “definitivamente” el motivo del pistolero en el tiroteo masivo del 1 de octubre que mató a 58 personas.

El alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo, hizo el anuncio cuando hizo públicos los resultados de la investigación del tiroteo.

Lombardo dice que el tirador Stephen Paddock era “un hombre poco notable” que mostraba signos de una mente atribulada.

La policía de Lombardo Las Vegas ha completado su investigación sobre el tiroteo.

Paddock fue encontrado muerto en la habitación del hotel donde abrió fuego.