Es posible, pero difícil en la cultura ‘occidental’ de hoy en día, encuentra un estudio

Salud

Imagínese que puede tener los vasos sanguíneos limpios, flexibles y sanos de una persona de 20 años después de los 70. Es posible, pero “difícil”, sugiere un nuevo estudio.

Pero si come bien, hace ejercicio y se mantiene delgado, tiene la oportunidad de compensar la degeneración de los vasos sanguíneos relacionada con la edad, según este estudio con más de 3,000 adultos.

La genética tuvo un rol menos importante que el estilo de vida para mantener los vasos sanguíneos jóvenes, encontraron los investigadores.

Con el tiempo, los vasos sanguíneos se hacen más rígidos y la presión arterial aumenta, conduciendo a un riesgo significativo de enfermedad cardiaca y accidente cerebrovascular (ACV), comentó el Dr. Teemu Niiranen, becario de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y del Estudio Cardiaco de Framingham.

“No encontramos ninguna panacea que mantuviera jóvenes a los vasos sanguíneos de la gente”, dijo. “Parece que solo se trata de que la gente lleve un estilo de vida muy saludable”.

La enfermedad cardiaca en realidad es una enfermedad del estilo de vida, explicó Niiranen. Y toda una vida de malos hábitos alimenticios y sedentarismo (que son características de la cultura occidental) se cobra un precio, advirtió.

“Cuando uno supera los 70, es difícil mantener un sistema vascular normal… es posible, pero es muy difícil”, dijo Niiranen.

Pero en muchas poblaciones indígenas de cazadores y recolectores, la hipertensión es la excepción, no la regla, apuntó. Esos grupos dependen de la recolección y la cacería para obtener comida.

En el estudio, Niiranen y sus colaboradores recopilaron datos de casi 3,200 adultos de a partir de 50 años de edad inscritos en el Estudio Cardiaco de Framingham, un proyecto de larga duración dirigido por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de EE. UU.

Permanecer delgado y no desarrollar diabetes fueron las claves para mantener los vasos sanguíneos jóvenes, señaló.

Unos niveles bajos de colesterol también contribuyeron a mantener unos vasos sanguíneos sanos, dijo Niiranen.

El estudio buscaba una asociación entre un envejecimiento vascular saludable y el cumplimiento con las metas para un corazón sano, “Life’s Simple 7” (algo así como “7 cosas sencillas de la vida”), de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association). Las personas que cumplían seis de las siete metas tenían 10 veces más probabilidades de tener los vasos sanguíneos sanos mientras envejecían que las que no cumplían ninguna de las metas, encontraron los investigadores.

Las metas de Life’s Simple 7 de la asociación cardiaca incluyen:

• Mantener una presión arterial normal.

• Mantener un colesterol bajo.

• Mantener el azúcar en la sangre bajo.

• Permanecer activo.

• Comer de forma saludable.

• Perder peso.

• Dejar de fumar.

Las personas con los vasos sanguíneos sanos tenían un riesgo un 55 por ciento más bajo de desarrollar una enfermedad cardiaca o un ACV, apuntó Niiranen.

El Dr. Byron Lee es profesor de medicina y director de los laboratorios y las clínicas de electrofisiología en la Universidad de California, en San Francisco.

“Quizá no hayamos encontrado la fuente de la juventud, pero ahora sabemos que podemos mantener nuestras arterias jóvenes”, dijo Lee.

Cosas sencillas como comer bien, permanecer activo y gestionar la presión arterial y el colesterol parecen ralentizar, y a veces incluso detener, el endurecimiento de las arterias que antes se consideraba inevitable, señaló.

“Con algo de suerte, esto animará a más personas a llevar un estilo de vida saludable”, anotó Lee.

Entre los participantes del estudio, los investigadores observaron a los que tenían una presión arterial normal y unos vasos sanguíneos flexibles, según se midió mediante la velocidad de la onda del pulso. Se definió que esos individuos tenían los vasos sanguíneos sanos.

En total, poco menos de un 18 por ciento de los participantes tenían los vasos sanguíneos sanos. Los participantes más jóvenes eran más propensos a tener los vasos sanguíneos sanos, mostraron los hallazgos del estudio.

Mientras que alrededor de un 30 por ciento de los de 50 a 59 años de edad tenían los vasos sanguíneos sanos, apenas un 1 por ciento de los de a partir de 70 años los tenían, dijo Niiranen. Y lo más probable es que fueran mujeres.

“Es posible que todo el mundo mantenga un sistema vascular como el de una persona de 20 años al envejecer, pero conlleva mucho trabajo duro”, dijo.

FUENTES: Teemu Niiranen, M.D., research fellow, Boston University School of Medicine, Framingham Heart Study; Byron Lee, M.D., professor of medicine, director, electrophysiology laboratories and clinics, University of California, San Francisco; May 30, 2017, Hypertension, online