Una vez ha quedado claro para qué necesita nuestro motor un circuito de refrigeración y por qué es mejor el uso de anticongelantes específicos que simplemente agua, vamos a identificar cuáles son los elementos que lo componen, la función de cada uno de ellos y dónde se ubican.

Bomba de agua

Se encuentra en la parte inferior del motor y es la encargada de impulsar el agua a través del circuito, por lo que su correcto funcionamiento es muy importante.

Está compuesta por unas hélices que giran a mayor o menor velocidad dependiendo de las revoluciones del motor, ya que el movimiento se transmite mediante una polea solidaria que es movida por la rotación continua de las correas, bien sea la correa de distribución o la de accesorios.

Conductos internos

En su interior el motor cuenta con una serie de perforaciones que hacen las veces de conductos. Por ellos circula el fluido refrigerante absorbiendo el calor que desprenden los cilindros y que se transmiten a través de las diferentes partes internas, por lo que es importante que no existan obstrucciones.

Termostato

El termostato es una válvula que regula la temperatura del fluido. Cuando el motor aún está frío, el termostato permanece cerrado con el objetivo de que el líquido no pase por el radiador y se enfríe aún más; es decir, suele bloquear el paso del líquido hacia el radiador hasta que llegue a los 90 grados (temperatura óptima).

Una vez llegados a esos 90 grados aproximadamente, el termostato abrirá y dejará pasar el líquido hacia el radiador principal. Por tanto, cumple dos funciones: permitir que el motor llegue cuanto antes a los 90 grados y que una vez alcanzada esa temperatura no la sobrepase.

Radiador principal

Cuando el termostato permanece abierto, el líquido refrigerante, que recordamos ya estará caliente, circulará hacia el radiador principal, que se encuentra en la parte frontal del vehículo. Entrará por una esquina de la parte superior del mismo y se dividirá circulando por finas tuberías dentro del radiador, facilitando su enfriamiento.

El aire exterior reducirá la temperatura y, en caso de que esto no sea suficiente porque la circulación de aire sea escasa, el electroventilador del frontal se activará de forma automática enviando una potente corriente de aire.

Una vez el líquido refrigerante (ya a una temperatura inferior) salga del radiador, continuará su recorrido por un manguito hasta llegar de nuevo a la bomba de agua, repitiendo el ciclo una y otra vez.

Vaso de expansión

Se encuentra comunicado con el radiador y es el elemento que se ubica a una mayor altura de todos los componentes del sistema. Su función es absorber las diferencias de presiones que se dan en el interior del circuito. De no ser por él, la alta presión alcanzada cuando la temperatura del líquido es elevada acabaría reventando alguna parte del circuito. Cuando el motor se enfría ocurriría todo lo contrario, ya que al bajar la temperatura se generaría un vacío que podría deformar algún componente.

Además de este circuito principal, nos encontramos con el circuito para la calefacción del habitáculo. Un segundo radiador, de dimensiones mucho más contenidas se encuentra cerca del salpicadero. El líquido caliente que sale del motor llega hasta él a través de una tubería y discurre por su interior. Un ventilador se encarga de generar una corriente de aire exterior que absorberá parte de esa temperatura (el aire se calienta) y se enviará hacia las diferentes trampillas del sistema de ventilación del habitáculo.

Ahora sí podemos decir para qué sirve el sistema de refrigeración del motor, qué fluido líquido debemos utilizar, qué elementos lo componen y qué función tiene cada uno de ellos.

