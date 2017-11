Por Arizona Auto Body Shop

El último avance técnico presentado y ya comercializado en el sector del automóvil es la microhibridación a 48v de vehículos como el Mercedes-Benz W222, dotado de un sistema eléctrico anexo al bloque térmico que permite reducir el consumo de combustible y las emisiones directas. Se supone que esta tecnología es un capítulo intermedio entre los motores térmicos y un futuro no ya tan lejano que pasa por la generalización de los motores eléctricos. De hecho son cada vez más países los que han marcado una fecha límite para la comercialización de vehículos movidos por motores de combustión interna.

Esta microhibridación a 48v representa además el inicio de un cambio radical en lo que se refiere a la forma que tendremos los europeos de conducir o, con el vehículo autónomo a la puerta como quien dice, simplemente de desplazarnos. Lógicamente esta nueva forma de movilidad debe introducirse de forma progresiva tanto para el estudio de su aceptación social como por las limitaciones económicas que supone para los fabricantes el desarrollo de estas nuevas y complejas tecnologías.

El vehículo eléctrico en el mercado

Las ventas de vehículos eléctricos y/o híbridos enchufables aumentan a un ritmo vertiginoso: entre enero y septiembre de 2017 se han casi duplicado las ventas de este tipo de coches en relación al mismo periodo del año 2016. Sin embargo, si tenemos en cuenta el total de vehículos matriculados, podemos ver aún nos movemos en unas cifras bastante modestas: 5’1% del total de ventas que sube hasta el 6% si nos centramos en vehículos de turismo.

Es de esperar que esas cifras no sean explicadas sin analizar con detalle la oferta de automóviles de turismo eléctricos o híbridos enchufables disponibles. En el mercado, el turismo eléctrico más barato a la venta es el Smart Fortwo; su precio supera los 23.300 dolares y no es un coche que satisfaga las necesidades básicas de movilidad de un amplio espectro de la población. En lo que se refiere a los turismos equipados con mecánicas híbridas enchufables, el más barato que podremos encontrar es el Hyundai IONIQ; con un precio se acerca a los 30.000 dolares nuevamente estamos ante un vehículo que no está alcance de muchas economías familiares.

6, 12 o 48v pero, ¿qué es un voltio?

Lo siento mucho, pero lo primero que voy a hacer es retroceder hasta nuestras clases de bachillerato para recordar algo de la física de la electricidad indispensable para entender mejor el artículo.

El voltio es una unidad de potencial eléctrico que se puede definir como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente de un amperio de intensidad consume un vatio de potencia. De la propia definición se puede deducir que si pasamos el potencial eléctrico de 12v a 48v, el sistema permitirá la inclusión de elementos que requieran una mayor intensidad y/o una mayor potencia.

No voy a desarrollar más pero si os pido por favor que os quedéis con la idea de que en un sistema eléctrico hay que tener en cuenta conceptos como intensidad y potencia.

