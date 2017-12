Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

En los vehículos modernos de encendido electrónico es muy importante la función que cumplen los sensores CKP (sensor de posición del cigüeñal) y CMP (sensor de posición del árbol de levas) ya que ellos son los encargados de enviarles señales a la computadora informándole la posición en la que se encuentran tanto las válvulas como los pistones, ya que la computadora requiere de esta información porque si no hay sincronización entre ellos no podrá mandar la chispa de encendido a las bujías y también el pulso de inyección. En este artículo explicaremos que es un sensor CKP además del sensor CMP.

Para saber a fondo qué es un sensor CKP (sensor de posición del cigüeñal) debemos tener claro que es un dispositivo de efecto Hall que reporta el número y secuencias de las ranuras hechas en el plato del convertidor de torsión detectando de esa manera la velocidad del motor y junto con el dato del sensor del árbol del levas (CMP), la computadora ubique la posición del pistón en cada uno de los cilindros, y la generación de chispa e inyección pueda ser sincronizada en el momento que el pistón este en su carrera de compresión. En algunos casos si el motor tiene distribuidor el sensor CKP está ubicado dentro de él, en caso contrario el sensor esta localizado atrás del motor del lado derecho en la parte inferior del monoblock en dirección de la cremallera.

Este tipo de sensor (Sensor de Posición del Cigueñal) consta de un imán permanente que induce un campo magnético a través del cual se le aplica una corriente de 5v, este campo magnético y esta corriente son interrumpidas cada vez que un diente del volante del cigüeñal pasa cerca del imán del sensor, entonces la señal de 5v es interrumpida varias veces, lo que genera una señal de frecuencia que va de los 0v a los 5v, y esta señal de frecuencia la interpreta la computadora como las revoluciones del volante y por ende la posición de los pistones.

Cuando el sensor posición del cigüeñal es de tipo fotoeléctrico tienen una placa rotor y un circuito generador de ondas. La placa rotor tiene 360 ranuras para señales de 1º y 4 ranuras para señales de 180º. Los diodos emisores de luz (L.E.D.) y los fotodiodos están alojados en un circuito generador de ondas. Cuando la placa rotor pasa por el espacio entre el LED y el fotodiodo, las ranuras de la placa rotor cortan continuamente la luz trasmitida del LED al fotodiodo. Esta operación genera un voltaje alterno, el cual convierte en pulsos de corte y cierre en el circuito formador de ondas generando una señal de frecuencia que va de los 0v a los 5v y a su vez es enviada a la ECU.

El sensor CMP (sensor de posición del árbol de levas ) es un dispositivo de efecto Hall que lee las ranuras hechas en el engrane del eje de levas para que la computadora identifique la posición de las válvulas y sincronice la activación secuencial de los inyectores. La computadora utiliza los datos de los sensores CKP y CMP para determinar la sincronización de la chispa y de los inyectores. Este sensor generalmente se localiza en el extremo de la cabeza del motor y es utilizado en vehículos de encendido computarizado sin distribuidor y con sistema fuel Injectión.

El sensor CKP y CMP pueden tener 2 terminales (una señal de referencia REF y un voltaje de alimentación y la tierra es el cuerpo del sensor) o 3 puntas (una señal de referencia, el voltaje de alimentación y la tierra).

Cuando el sensor CKP y/o el sensor CMP fallan provocan que el vehiculo no encienda, encendiendo inmediatamente la luz testigo de Check Engine, ya que la computadora no puede determinar la posición de los pistones, ni la posición de las válvulas y por lo tanto no sabrá cuando mandar la chispa y el pulso de inyección, ya que si el vehiculo continua con el proceso de encendido las cabezas del pistón, las bielas, el cigüeñal y las válvulas se colapsaran lo que perjudicaría gravemente al motor.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado, incluidos los días festivos, de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.