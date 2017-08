Por Arizona Auto Body Shop

Existen diferentes tipos de convertidores catalíticos, pero los vehículos modernos están equipados con convertidores catalíticos de tres vías, haciendo referencia a los tres clases de gases contaminantes que debe reducir (CO, HC y NOX). El convertidor utiliza dos tipos de catalizadores, uno de reducción y otro de oxidación. Ambos consisten de una estructura cerámica cubierta con metal normalmente platino, rodio y paladio. La idea principal fue crear una estructura que exponga al máximo la superficie del catalizador contra el flujo de gases de escape, minimizando también la cantidad de catalizador requerido ya que es muy costoso.

La primera etapa del convertidor catalítico es el catalizador de reducción, el cual utiliza elementos químicos como el platino y rodio para disminuir las emisiones de NOx. (Oxido de nitrógeno) funcionando de tal forma que cuando una molécula de monóxido o dióxido de nitrógeno entra en contacto con el catalizador, éste atrapa el átomo de nitrógeno liberando el átomo de oxígeno y luego posteriormente el átomo de nitrógeno se une con otro átomo de nitrógeno y se libera, es decir, este catalizador descompone los óxidos de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno que son los componentes del aire y por lo tanto no son contaminantes.

En la segunda etapa del convertidor catalítico, que es la etapa del catalizador de oxidación, este catalizador utiliza elementos químicos como el platino y paladio, los cuales toman los hidrocarburos (HC) y el monóxido de carbono (CO) que salen por el múltiple de escape del motor y los hace reaccionar con el oxígeno que también viene del motor generando dióxido de carbono (CO2).

Existe una tercera etapa encargada del control de emisiones, esta cuenta con un sensor de oxigeno que esta ubicado antes del convertidor catalítico, el cual monitorea los gases de escape provenientes del motor y utiliza esta información para controlar el sistema de inyección de combustible del motor.

Este sensor informa a la ECM (Modulo de Control Electrónico) sobre la cantidad de oxígeno existente en el múltiple de escape, con esta información la computadora puede aumentar o disminuir la cantidad de oxígeno en el escape ajustando la mezcla de aire-combustible.

El sistema de control le permite a la computadora asegurarse que el motor está funcionando con una relación muy cercana a la estequiometrica y además le permite mantener suficiente oxígeno en el escape para oxidar los hidrocarburos y el monóxido de carbono.

También podemos encontrar en muchos de los vehículos modernos, un sensor de oxigeno ubicado después del convertidor catalítico, este es colocado con el fin de informarle a la ECM sobre el correcto funcionamiento del convertidor catalítico y así asegurar una total reducción de los gases contaminantes producidos por la combustión del motor.

