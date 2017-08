Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

Email: mecanica.la.raza@gmail.com

Normalmente, la temperatura de trabajo de un auto se sitúa en torno a los 90º Centígrados. En caso de superar de forma habitual esta temperatura, tenemos un problema en el coche que debemos solucionar lo antes posible.

Que se caliente nuestro vehículo es uno de los problemas comunes que nos podemos encontrar y puede ser originado por varias causas. Para evitar en la medida de lo posible los calentones, debemos mantener el coche en perfecto estado de conservación con el mantenimiento perfectamente al día para no encontrar problemas en el sistema de enfriamiento.

Pero, ¿Cuál es el motivo por el que se calienta mi coche? Lo más habitual suele ser cuando el radiador de nuestro auto se encuentra sucio. Un vehículo con muchos años y kilómetros, puede tener perfectamente el radiador sucio, más aún si ese vehículo ha circulado por caminos de tierra en mal estado. En este caso, lo que debemos hacer es una limpieza del radiador de nuestro coche.

Si el radiador de nuestro coche se encuentra en perfectas condiciones, el coche también se puede calentar debido al termostato. Si tenemos un termostato en malas condiciones, se puede bloquear el paso de anticongelante hacia el radiador.

Podemos comprobar el termostato de nuestro coche fácilmente. Para esto, será necesario echarle un vistazo a la manguera superior del radiador. Si al poner la mano sobre esta manguera la notamos a temperatura ambiente, se puede decir que el termostato se encuentra en mal estado y por eso se calienta el motor del coche.

Pero eso no es todo, ya que también puede ocurrir que el fallo sea el ventilador del radiador, por eso se calienta el coche. El radiador se debe activar cuando la temperatura del motor llega, aproximadamente, a los 94º C. En caso de no encenderse el ventilador, el problema lo tenemos en el termocontacto que lo activa.

En caso de que el coche se calienta, lo que debemos hacer es acudir de inmediato al taller para que le den solución al problema y, de esa manera, poder circular tranquilos con nuestro coche. Además, cabe añadir que, si nos encontramos ante un problema de calentamiento, lo más seguro es que debamos sustituir el anticongelante con el posterior purgado del circuito de refrigeración.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.