Por Hugo Laveen

Más de dos docenas de personas quedaron sin un lugar donde vivir, después de un incendio en su complejo de apartamentos de Phoenix.

Sucedió alrededor de las 6:30 del martes por la noche en la zona de la 28 Drive y cactus Road, justo al oeste de la Interestatal 17.

Según el Departamento de Bomberos de Phoenix, la llamada inicial indicaba que la gente estaba atrapada en el interior, pero los bomberos registraron el edificio y no encontraron a nadie.

Las tripulaciones consiguieron controlar el fuego relativamente rápido, pero no antes de que el daño fuera hecho.

El Capítulo de Phoenix de la Cruz Roja Americana envió a voluntarios de su Equipo de Acción de Desastre para ayudar a los desplazados por el fuego – 29 personas – con sus necesidades inmediatas.

No se reportaron lesiones.

Los investigadores no han determinado cómo comenzó el incendio.