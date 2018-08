Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. El jefe de policía de Mesa, Ramón Batista, ha estado respondiendo muchas preguntas últimamente sobre la política de su departamento sobre el uso de la fuerza.

Un par de videos virales muestran a oficiales que golpean a sospechosos, pusieron al Departamento de Policía de Mesa en el punto de mira nacional.

Ahora, el Jefe Batista puede tener más explicaciones que dar.

Una queja anónima acaba de ser enviada a los líderes de la ciudad y la Asociación de Policía de Mesa, alegando que Batista puso en peligro a otro oficial la semana pasada cuando estaban de patrulla.

La demanda afirma que Batista estaba usando uniforme completo con otro oficial el 2 de agosto, cuando vieron a un sospechoso con un abrigo.

Según los informes, el agente inició una “persecución a pie de peatones”, pero Batista permaneció “de pie junto al vehículo policial” y “dejó a su compañero sin respaldo mientras perseguía a un delincuente sospechoso de allanamiento”.

La demanda afirma que “ni una vez el Jefe Batista subió a la radio y pidió ayuda o hizo cualquier cosa para ayudar”.

Mark Spencer es un ex oficial de policía, que ahora trabaja con el grupo de vigilancia Judicial Watch. Dijo que si la denuncia es precisa, Batista debe rendir cuentas.

“Ya sea que sea un nuevo oficial o un jefe de policía de 30 años, es mejor que esté dispuesto a ir de la mano”, dijo Spencer. “Si un jefe no está dispuesto a ir de la mano y pone en riesgo la vida de otro oficial, eso es inaceptable”.

El Presidente de la Asociación de Policía Mesa Sgt. Nate Gafvert lanzó esta declaración:

“Este es un asunto delicado. Como cualquier acusación de maldad contra un oficial de policía, al Jefe Batista se le otorgan los mismos derechos de proceso debido que cualquier otro ciudadano. La Asociación de Policía de Mesa se reservará cualquier juicio o declaración hasta que se complete una investigación y todos los hechos sean presentados “.

Un funcionario de la Mesa declaró que la Asociación de Policía de Mesa no ha sido un gran defensor de Batista, y sugirió que la queja puede estar motivada políticamente.

El gerente de la ciudad de Mesa está investigando la queja.