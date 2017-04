Se deberían intentar primero el ejercicio y otros cambios en el estilo de vida, aconsejaConsumer Reports

Salud

La hipertensión y el colesterol alto son factores de riesgo conocidos de los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares (ACV), pero no está claro quién necesita medicamentos para manejar estas afecciones, según un informe reciente.

Según una nueva revisión de Consumer Reports, los pacientes deberían tener en cuenta estos factores cuando decidan si van a tomar estos medicamentos:

Valore su riesgo. Todas las personas de a partir de 40 años de edad deberían saber cuál es su riesgo a 10 años de sufrir un ataque cardiaco o un ACV. Lo ideal es que sea menos de un 7.5 por ciento. Consumer Reports recomienda que se use una calculadora desarrollada por el Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology) y la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) para determinar su riesgo.

No tenga prisa por tomar medicamentos. Hacer algunos cambios en el estilo de vida podría ser suficiente para gestionar un nivel ligeramente alto de presión arterial o de colesterol. El ejercicio por sí solo puede mejorar significativamente la presión arterial, indicó la revisión.

Consiga el medicamento correcto. Si su médico determina que usted necesita un medicamento, escoja la opción más segura que haya disponible. Los diuréticos, o pastillas para eliminar líquidos, podrían ser efectivos para manejar la hipertensión. Este medicamento también se puede usar junto con otro medicamento, como un inhibidor de la ECA o un bloqueador del canal del calcio. Las dosis bajas de estatinas, como pueden ser la lovastatina (Mevacor), la pravastatina (Pravachol) o la simvastatina (Zocor), también pueden ayudar a prevenir un primer ataque cardiaco o un ACV, indicaron los autores de la revisión.

