Thomas Homan dejará vacante una de las principales oficinas para las políticas del presidente Trump

Nacional

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una de las principales dependencias para los objetivos de gobierno del presidente Donald Trump, tendrá pronto un nuevo director interino, tras el próximo retiro de Thomas Homan.

El sucesor de Homan, quien no fue ratificado por el Senado para su puesto, podría ser Ronald Vitiello, comisionado interino en funciones de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), según el portal Quartz, con base en información de varios ex y actuales funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Casa Blanca no confirmó ni negó la información del portal.

Homan anunció su retiro en abril, bajo el argumento de pasar más tiempo con su familia, pero trascendió que su falta de ratificación en el Senado se debía a que no había entregado documentos solicitados, por lo que se manejó que podría haber alguna coincidencia entre su posible retiro.

“Él ya estaba listo para retirarse de una vez. Eso fue algo que planearon como familia, pero se detuvo”, dijo entonces un alto funcionario de ICE.

Esta dependencia ha tenido un papel fundamental en la aplicación de las órdenes ejecutivas del presidente Trump para reducir la inmigración en los Estados Unidos. El viernes podría hacerse el anuncio del nuevo director.