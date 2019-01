Reabre temporalmente el gobierno

Trump llegó a un acuerdo que no incluye fondos para el muro

Por Leonardo Reichel

El presidente Donald Trump dijo el viernes que llegó a un acuerdo para reabrir temporalmente el gobierno federal después de un cierre de un mes, un acuerdo que no incluirá nuevos fondos para un muro fronterizo.

“Estoy muy orgulloso de anunciar hoy que hemos llegado a un acuerdo para poner fin al cierre y reabrir el gobierno federal”, dijo Trump en comentarios del Rose Garden.

La medida, dijo Trump, permitiría a los trabajadores federales reanudar el pago cuando los legisladores demócratas y republicanos se reúnan para discutir las solicitudes de la administración de fondos para la seguridad de la frontera.

Trump no llegó a declarar una emergencia nacional para asegurar el financiamiento del muro fronterizo sin el Congreso, pero sugirió que aún no había descartado esa posibilidad.

“Como todos saben, tengo una alternativa muy poderosa, pero no la voy a usar en este momento”, dijo Trump.

La medida de financiamiento provisional que Trump aprobó el viernes financiaría al gobierno hasta el 15 de febrero, pero no incluye ningún financiamiento nuevo para el prometido muro fronterizo de Trump.

Trump pasó las últimas semanas exigiendo que cualquier medida para reabrir al gobierno incluya $ 5.7 mil millones en fondos para un muro en la frontera de Estados Unidos y México, que fue una promesa de su campaña.

Pero ante la creciente presión de los legisladores republicanos y la inminente crisis de los viajes aéreos, Trump pareció estar de acuerdo con la solicitud de los demócratas de que se reabriera el gobierno antes de que se debatiera el tema de la financiación del muro fronterizo.

Una vez que se apruebe la medida a corto plazo, los legisladores volverán a las negociaciones sobre el dinero, mientras que los trabajadores federales regresarán a sus puestos de trabajo.

Antes de las declaraciones de Trump, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, estaba en conversaciones directas con la Casa Blanca sobre la finalización del lenguaje del acuerdo, dijeron las personas familiarizadas con el asunto.

Los trabajadores federales ahora han ido por dos períodos de pago sin cheques de pago. Trump dijo desde el Rose Garden que los trabajadores, que pasaron semanas sin pagar, recibirían salarios pronto. “Me aseguraré de que todos los empleados reciban su pago retroactivo muy rápido o tan pronto como sea posible. Sucederá rápido”, dijo Trump.

El presidente agradeció a los trabajadores federales al anunciar el acuerdo para reabrir al gobierno por su “devoción ante esta reciente penuria”. “Cuando digo que los Estados Unidos vuelven a ser grandes, nunca se podría hacer sin ti”, dijo Trump, llamando a los trabajadores federales “grandes personas”.

Una vez que se apruebe la medida, los legisladores tendrán tres semanas para llegar a un acuerdo que aborde la solicitud de financiamiento permanente del muro fronterizo de Trump.

Si no llegan a un acuerdo en ese lapso, Trump aún podría invocar una emergencia nacional, dijeron personas familiarizadas con el asunto.