Maestros de Arizona traen proyectos de ley, no barcos, al capitolio

Local

Incluso con el aparente aumento de dos por ciento que los legisladores parecen listos a aprobar, el salario de los maestros de Arizona todavía se clasifica entre los más bajos de la nación, si no el más bajo.

Docenas de maestros se reunieron en el Capitolio del Estado de Arizona el martes por la tarde, exigiendo un aumento del cuatro por ciento.

La protesta es una respuesta al líder de la Mayoría en la Casa de Representantes, John Allen, un republicano de Scottsdale, quien dijo al Arizona Capitol Times que los maestros obtienen segundos empleos para pagar barcos.

“Lo están haciendo como si alguien que tiene un segundo trabajo está luchando. No es por eso que mucha gente toma un segundo trabajo. Ellos quieren aumentar sus estilos de vida. Quieren mejorar ellos mismos. Ellos quieren pagar por un barco. Quieren una casa más grande. Trabajan duro para proveerse de un mejor estilo de vida “, dijo Allen al Times.

“Eso es muy doloroso para nosotros como maestros”, dijo la maestra de Mesa Anna Cicero.

Maestros vestidos como capitanes de barco y arrastrados balsas inflables a los terrenos del Capitolio. Llevaban carteles que decían: “¡Qué barco, apenas estamos a flote!”

“Tengo que [trabajar un segundo trabajo] sólo para mantener mi casa y mantenerme hasta el día con los pagos”, dijo la maestra de Mesa Norma Jiménez.

“Los maestros que trabajan dos o tres trabajos van al salón agotados”, dijo Lee Ann Silva, quien enseñará en Deer Valley el próximo otoño.

Otros están renunciando, y dejando Arizona en conjunto, contribuyendo aún más a la escasez de maestros del estado. “Me encantaría quedarme, trabajo para una gran escuela con gente estupenda”, dijo James Loughrie, un profesor especializado en educación en Glendale.

Él acaba de tomar un trabajo en California, que pagará un adicional de $35.000 por año. “El costo de vida será mayor, pero para cuando me retire significará un millón de dólares más”, dijo.

El representante John Allen emitió una declaración, retrocediendo sus comentarios anteriores: “Yo nunca intencionalmente menospreciar aquellos que trabajan duro y luchan para mejorar sus vidas. Los admiro. Siento no haber escogido cada palabra tan cuidadosamente como debería, pero la vida tiene sus momentos en que no cumplimos nuestras intenciones. Trataré de manejar las consecuencias con gracia y comprensión, y espero que los demás puedan hacer lo mismo “.