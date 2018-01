Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

Cambia el aceite cada 5,000 Km (3,000 millas). Para mantener tu motor funcionando a su máximo potencial, necesitas drenar completamente el aceite viejo y colocar uno nuevo que sea adecuado para el tipo de motor de tu auto. También querrás cambiar el filtro de aceite, el cual generalmente tiene un periodo de vida de 24,000 km (15,000 millas). Por lo general, el cambio de aceite es una buena oportunidad para cambiar el filtro, el cual incrementa el periodo de vida de tu vehículo.

Cambiar el aceite es un trabajo de nivel intermedio. Si bien este trabajo en sí no representa ninguna dificultad, debes tener el espacio y materiales necesarios (necesitarás aceite fresco, un depósito de aceite y un gato hidráulico o rampas). Puedes llevar tu auto a un taller para que le hagan este procedimiento, ya que es relativamente barato y rápido, sobre todo si vives en la ciudad y no tienes mucho espacio para hacerlo tú mismo.

Rota tus neumáticos y reemplázalos si es necesario. Para nivelar el desgaste en tus neumáticos y darles la mayor duración, es recomendable rotarlos periódicamente utilizando el patrón de cruce correcto. Dependiendo del tipo de trato que le des a tus neumáticos, es posible que necesites cambiarlos de lado así como de posición. Necesitarás varios gatos hidráulicos si quieres rotar tus neumáticos por tu cuenta o puedes llevar tu auto a un taller para que realicen el trabajo de forma rápida y asequible.

Reemplaza los limpiaparabrisas si es necesario. Si notas que la hoja de tus limpiaparabrisas se están aflojando, agrietando o si ves agujeros en la cubierta cuando están en funcionamiento, retíralos y reemplázalos por unos nuevos. Cuando estés en la tienda de autopartes, puedes consultar el manual para averiguar el tamaño necesario para tu auto o puedes llevar los antiguos para que los reemplacen rápidamente.

Reemplaza el filtro del aire del auto. La unidad de filtro de aire debe estar sobre el motor, debajo de una cubierta voluminosa y redondeada hecha normalmente de metal o de plástico. Retirar el filtro de aire y limpiarlo por completo (incluso pasar únicamente aire comprimido a través de él y limpiarlo) puede ayudar a prolongar considerablemente la vida del motor.

Revisa y cambia las correas si es necesario. A veces conocida como “correa serpentín”, esta correa larga de goma pasa a través del alternador, de la bomba de dirección asistida y de otros componentes del motor. Una correa de dirección asistida funciona de manera similar. La alineación e instalación de las correas variará ampliamente dependiendo de tu motor, pero si notas un chirrido al momento cuando arrancas o cuando haces un giro, revisa las correas desgastadas y reemplázalas. Esta correa solo cuesta unos cuantos dólares y generalmente el compartimento del motor viene con un diagrama de instalación incluido.

Reemplaza las bujías del auto. También es necesario revisar y reemplazar las bujías del auto cuando sea necesario. Ellas son fundamentales en el mecanismo de combustión del vehículo, así que es importante mantenerlas en buenas condiciones. Cualquier desperfecto en ellas podría hacer que el motor se apague, así que debes evitar que esto ocurra reemplazándolas con regularidad.

