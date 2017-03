Por Hugo Laveen

Lakeside, AZ.— La oficina del sheriff del condado de Navajo dice que las dos chicas jóvenes que desaparecieron después de que su madre los sacó para ir por una pizza en Lakeside, han sido encontradas y están a salvo.

Según la Oficina del Sheriff del Condado navajo y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, Marisol Ruiz, de 25 años, no tiene custodia de las niñas. La agencia la describió como “una usuaria de drogas y no tiene residencia establecida ni medios para cuidar a sus hijos”.

Ruiz tomó a las muchachas: Ciana, de seis años, y Analiyah de 4, y las llevó fuera para cenar a eso de las 5 PM del miércoles. Ella nunca regresó y las niñas no habían sido vistas desde entonces.

Aunque este incidente no desencadenó una Alerta Amber, el DPS emitió un Aviso de Personas Desaparecidas en Peligro a las 3:30 de la mañana del jueves.

La página del sheriff de Navajo publicó poco antes de las nueve de la mañana, que Ciana y Analiyah habían sido encontrados y estaban a salvo. No había información sobre dónde estaban toda la noche.

Pinetop – Lakeside está aproximadamente a 3,5 horas al noreste de Phoenix, a unos 20 minutos al sur de Show Low.

En Arizona, una situación debe cumplir tres requisitos específicos para una Alerta Ámbar que se emitirá, de acuerdo con DPS.

1 Se ha producido un secuestro de un menor (menor de 18 años).

2 El proceso de secuestro representa una amenaza creíble de peligro inmediato de lesiones corporales graves [o] muerte del niño.

3 Una agencia de aplicación de la ley ha determinado que el niño no es un fugitivo y no ha sido secuestrado como resultado de una disputa de custodia de menores, a menos que la disputa plantee una amenaza creíble o específica de lesiones corporales graves o la muerte del niño.